Stasera tutto è possibile non va in onda: perché, il motivo | 16 febbraio

Perché stasera, 16 febbraio 2021, su Rai 2 non va in onda la puntata di Stasera tutto è possibile? Lo show condotto da Stefano De Martino lascia spazio – eccezionalmente per questa sera – a una puntata de La Caserma, il docu-reality normalmente in onda al mercoledì e che solo per questa volta anticipa ad oggi, martedì 16 febbraio.

A confermare il cambio di programmazione deciso da Rai 2 e quindi il fatto che stasera non va in onda il consueto appuntamento con Stasera tutto è possibile è stato con un post sui social il profilo ufficiale del programma: “Cari Steppini, questa sera STEP non andrà in onda. Grazie a tutti per esserci sempre. Ci rivediamo la prossima settimana su @RaiDue e in streaming su #RaiPlay”. Ma cosa è successo? Nulla di grave. Può darsi che questo cambio di palinsesto sia dettato dalla voglia della rete di provare ad aumentare gli ascolti de La Caserma, finora non esaltanti, e per questo si sarebbe deciso di testarlo in un’altra serata.

Secondo un’altra versione, invece, si sarebbe voluto evitare che STEP vada contro la partita di Champions League Barcellona-Psg in onda oggi su Canale 5, per preservare gli ascolti soddisfacenti della trasmissione di Stefano De Martino. In ogni caso questa sera – 16 febbraio 2021 – andrà in onda su Rai 2 dalle 21.20 la quarta puntata de La Caserma.

Quando torna

Ma quando torna Stasera tutto è possibile? La quinta puntata dello show di Rai 2 va in onda la prossima settimana, martedì 23 febbraio 2021. Come ricorderete, già lo scorso 18 gennaio STEP era stato rinviato di una settimana, in quel caso per lasciare spazio ad un approfondimento del Tg2 sulla crisi di governo.

Stasera tutto è possibile è un feel good show, giunto alla sesta edizione, che ha proprio nei vari giochi, nelle prove e nelle divertenti sfide tra gli ospiti vip il suo punto di forza. La puntata che non va in onda oggi e che vedremo il 23 febbraio sarà dedicata al mondo animale. Oltre agli ospiti fissi del programma – Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che avrebbe proposto l’imitazione di Maria De Filippi – ci saranno Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Gianluca Fubelli e Paola Di Benedetto.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda con la quinta puntata il 23 febbraio alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

