Stasera tutto è possibile 2025: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 25 marzo

Questa sera, martedì 25 marzo 2025, va in onda l’ottava puntata di Stasera tutto è possibile 2025, la nuova edizione dello show condotto da Stefano De Martino. Nel cast ritroviamo tutti gli ospiti che hanno reso cult il programma. Confermatissimi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni delle grandi donne della tv. Ecco le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni: cast, ospiti e giochi di oggi

Ogni settimana a Stasera tutto è possibile arriveranno vecchi e nuovi amici: comici, attori, personaggi dello spettacolo, pronti a mettersi gioco con le varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate. Il tema della serata, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà “Sei un mito” e come ospiti ci saranno: Paolo Belli, Peppe Iodice, Paolo Ruffini, Aurora Leone, Flora Canto.

Tra i giochi, tornerà l’icona del programma, la mitica “Stanza inclinata”, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, dove improvvisare sketch. Confermati, poi, giochi divenuti ormai dei “classici”, come “Segui il labiale”, “Rumori di mimo”, “Alphabody” e “Stammi dietro dance”, accompagnati da alcune novità. Presenti, anche in questa nuova edizione, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda ogni martedì alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.