Stasera tutto è possibile 2022: anticipazioni, ospiti e giochi della quinta puntata | 15 marzo, Rai 2

Questa sera, martedì 15 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Stasera tutto è possibile 2022, il feeling good show condotto da Stefano De Martino e giunto alla settima edizione. In tutto otto puntate all’insegna delle risate, del divertimento e della spensieratezza. Confermati gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Per ogni puntata, poi, si alterneranno altri ospiti vip, che si cimenteranno con i giochi e le prove di STEP. Non mancheranno le novità ma anche le conferme, come l’iconica Stanza inclinata. Resta immutata l’unica regola di questo feeling good show: divertirsi, per dare vita a serate caratterizzate dal buonumore e dall’allegria. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata di Stasera tutto è possibile 2022.

Anticipazioni e ospiti

Nella quinta puntata della settima edizione – in onda oggi, 15 marzo 2022 su Rai 2 dalle 21,20 – Stefano De Martino torna insieme agli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ogni puntata avrà un tema e sarà un susseguirsi di giochi e prove tutte da ridere durante le quali si cimenteranno gli ospiti del programma. Nella quinta puntata il tema sarà “Crime”. Nel cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Franca Leosini e Maria De Filippi. Ospiti della puntata, sono Sergio Friscia, Cirio Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey e Andrea Paris. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti si dovranno cimentare in una serie di giochi e prove tutti da ridere, tra cui “Serenata Step”, “Segui il labiale”, “C’era una giravolta”, “Dance Battle” e “Ruba Gallina”. Non mancherà, come in ogni puntata, “La Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi di Stasera tutto è possibile 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda questa sera – martedì 15 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.