Stasera sogna: Sogno e son desto, gli ospiti di Massimo Ranieri su Rai 1

STASERA SOGNA OSPITI – Questa sera, sabato 25 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Stasera sogna, programma con Massimo Ranieri che raccoglie il meglio di Sogno e son desto, show musicale andato in onda nel 2014. Prodotto da Ballandi, il programma sarà trasmesso in replica per tre sabati di seguito ed è basato sull’omonimo progetto teatrale dell’eclettico attore e cantante napoletano, che lo ha scritto insieme a Gualtiero Peirce. Il format mescola momenti musicali, i cui brani sono del repertorio dell’artista ma anche di De Andrè, Battisti, Tenco, De Gregori, Modugno e Aznavur, a momenti di puro teatro (da Strehler a Patroni Griffi, da Bolognini a Scaparro), così come momenti di puro intrattenimento in compagnia di tantissimi ospiti, sia italiani che internazionali, che mutano a seconda della puntata. Quella che va in onda questa sera è la replica della seconda edizione. Ma quali sono gli ospiti di Stasera sogna, sogno o son desto con Massimo Ranieri?

Sogno e son desto, gli ospiti della prima puntata

Stasera sogna con Massimo Ranieri, per la puntata di questa sera 25 aprile 2020, manda in onda Sogno E son Desto, con tantissimi ospiti sul palcoscenico. Storie, incontri ma non soltanto musicali. Massimo Ranieri si circonderà di tanti ospiti per l’occasione, come Franco Battiato, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Gino Paoli ed Edoardo Bennato.

Durante Sogno e son desto abbiamo avuto il piacere di assistere anche ad incontri importanti come quello con Lucia Bosè, in una delle sue ultime apparizioni televisive. Spazio anche all’arte di Michelangelo Pistoletto. Ma il protagonista indiscusso anche di questa serata, per il 25 aprile, sarà Massimo Ranieri, che si alternerà tra i suoi grandi successi ai brani più tradizionali della musica italiana.

Stasera Sogna con Massimo è un varietà che Ranieri ha guidato dal 2014 al 2016 ed è nata come una trasposizione televisiva dell’omonimo spettacolo teatrale dell’artista. La puntata vi aspetta sabato 25 aprile, dalle ore 21:25 su Rai 1.

