Stasera Italia speciale: ospiti e anticipazioni del 3 febbraio 2021 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 3 febbraio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle 21.20 va in onda Stasera Italia Speciale, il talk di approfondimento condotto in diretta da Barbara Palombelli per seguire da vicino queste ore decisive della crisi di governo. In studio e in collegamento ospiti e opinionisti per analizzare quali saranno gli scenari futuri. Oggi Mario Draghi al Quirinale ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, che possa ottenere la fiducia delle Camere del Parlamento.

Quali le proposte che metterà in campo il premier incaricato Draghi e soprattutto quali partiti lo appoggeranno? Dopo il fallimento del mandato esplorativo al presidente della Camera Fico, e l’impossibilità di formare un esecutivo politico sulla base della maggioranza che ha sostenuto il Conte II, Mattarella ha optato per un governo istituzionale, guidato da Mario Draghi. Tante infatti in questa fase – ha ricordato il Capo dello Stato – le urgenze che il Paese deve affrontare, dalla campagna vaccinale per il Covid, al Recovery Plan, passando per la grave crisi economica. Se ne parlerà con giornalisti, politici, analisti ed opinionisti. Appuntamento su Rete 4 con Stasera Italia Speciale dalle 21.20 su Rete 4. Da ricordare come il programma inizierà già dalle 20.30 con il consueto appuntamento quotidiano, per poi protrarsi in prima serata fino a mezzanotte.

Stasera Italia in tv e streaming: dove vedere il programma

Il programma condotto da Barbara Palombelli va in onda oggi, 3 febbraio 2021, alle ore 21.20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

