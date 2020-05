Stasera in tv 22 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 22 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 22 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Felicia Impastato

Questa sera su Rai 1 va in onda Felicia Impastato, film con protagonista Lunetta Savino nei panni della padre di Peppino Impastato, eroe dell’antimafia.

Trama: Felicia Impastato è una donna che ha sofferto molto a lungo nella vita e il dolore lo conosce molto bene. Ha dovuto attendere 22 anni per ottenere giustizia per l’assassinio di suo figlio. La fiction racconta la vita di Felicia Bartolotta, sposata Impastato, attivista italiana famosa per essere stata la madre di Peppino Impastato e per aver combattuto a lungo con il fine di assicurare alla giustizia gli assassini del figlio.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con la serie N.C.I.S. dal titolo Fianco a fianco.

Trama: Ziva non ha ancora chiuso i conti con il passato: prima di riunirsi alla sua famiglia, deve ritrovare Adam Eshel, un amico che l’ha sostenuta ed aiutata negli anni in cui tutti la credevano morta… Ziva non ha ancora chiuso i conti con il passato: prima di riunirsi alla sua famiglia, deve ritrovare Adam Eshel, un amico che l’ha sostenuta ed aiutata negli anni in cui tutti la credevano morta.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – La scelta

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il professor Cenerentolo

Questa sera su Rai 3 va in onda Il professor Cenerentolo, film con Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti.

Trama: Umberto (Leonardo Pieraccioni) per evitare il fallimento della sua ditta ha tentato insieme a un dipendente (Massimo Ceccherini) un maldestro colpo in banca che gli ha fruttato pero’ solo quattro anni di carcere. A fine pena, lavora nella biblioteca del paese dove, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce Morgana (Laura Chiatti), che ignora il fatto che sia un detenuto. Umberto, approfittando dell’equivoco, inizia a frequentarla durante l’orario di lavoro in biblioteca. Ma ogni giorno entro la mezzanotte, proprio come Cenerentola, deve rientrare di corsa nella struttura per evitare che il direttore del carcere (Flavio Insinna) gli revochi il permesso di lavoro in esterno.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

STASERA IN TV 22 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Amici speciali

Questa sera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Amici Speciali, nuovo talent condotto da Maria De Filippi. Una maratona artistica di 4 puntate nel segno della solidarietà, con un cast composto da 5 ballerini e 7 cantanti. I 12 protagonisti sono: Alberto Urso, Alessio Gaudino, Andreas Müller, Gabriele Esposito, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Javier Rojas, Michele Bravi, Stash & The Kolors, Random e Umberto Gaudino.

GUIDA TV 22 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Battleship

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Battleship, con Liam Neeson e Alexander Skarsgard.

Trama: Per salvare il pianeta dall’attacco di una forza superiore, l’esercito statunitense mette in gioco le migliori forze del settore per combattere una guerra che vede i militari coinvolti su ogni fronte: terra, cielo e mare. All’ammiraglio della Marina Shane (Liam Neeson) va il compito di coordinare le operazioni delle due maggiori navi da guerra, affidate ai comandi dell’ufficiale Alex Hopper (Taylor Kitsch), il fidanzato della figlia Sam (Brooklyn Decler), e dell’ufficiale comandante Stone (Alexander Skarsgard), il fratello maggiore di Alex.

PROGRAMMI 22 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 22 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 170 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 1

Su Tv8 questa sera va in onda Italia’s Got Talent, con una raccolta delle migliori esibizioni.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Oblivion

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma Oblivion, film con Tom Cruise e Andrea Riseborough.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 20

21:15 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 7

Su Sky Uno è in programma una puntata di EPCC, il programma di Alessandro Cattelan con tanti ospiti.

