Stasera in tv 8 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 8 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 8 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 8 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Stanotte a San Pietro – Viaggio tra le meraviglie del Vaticano

Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con Alberto Angela e Stanotte a San Pietro. Il divulgatore ci fa scoprire monumenti famosi – come la cupola di San Pietro, la sublime Pietà, gli affreschi della Cappella Sistina – e i giardini immersi nella quiete notturna. Ci porta sulle tracce dell’anziano Michelangelo e del giovane Raffaello, scoprendo anche luoghi normalmente chiusi al pubblico come l’Archivio segreto, la gendarmeria, la caserma delle Guardie Svizzere. Ci racconta una lunga storia di potere, spiritualità e mecenatismo che ha conosciuto anche momenti drammatici. Grazie alle tecniche della polizia scientifica – quasi in un moderno CSI – Alberto Angela riuscirà a far rivivere la città dei Papi in una luce nuova.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maltese – Il romanzo del commissario

Questa sera su Rai 2 va in onda Maltese – Il romanzo del commissario, una miniserie tv del 2017 diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Trama: Dario Maltese è un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni ’70. Decise di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un collega ed amico, che viene ucciso davanti a lui. Dario allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che questi aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 va in onda Stasera Italia Speciale, con diversi approfondimenti relativi all’emergenza Coronavirus.

STASERA IN TV 8 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 stasera va in onda in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini.

GUIDA TV 8 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Brick Mansions

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Brick Mansions, con David Belle e Paul Walker.

Trama: A Detroit, in un futuro prossimo, il sindaco desidera sbarazzarsi del ghetto chiamato Brick Mansions, controllato da Tremaine (RZA), il più potente signore della guerra della città. Lino (David Belle), virtuoso ex galeotto, è determinato nel voler porre fine allo strapotere di Tremaine. Quando Tremaine rapisce Lola (Catalina Denis), la tosta ragazza con cui Lino ha una storia, a lui non resta altra scelta che far coppia con Damien (Paul Walker), un agente sottocopertura. La vita di Lola non e’ l’unica cosa ad essere in pericolo: Tremaine minaccia infatti, qualora le sue richieste non vengano soddisfatte, di far esplodere una bomba al neutrone entro 24 ore. Lino e Damien dovranno impegnarsi per trovare la bomba e salvare Lola, senza avere idea che chi tira le fila non considera più la distruzione di Brick Mansions qualcosa di negativo.

Trailer:

PROGRAMMI 8 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 8 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Antonino Chef Academy 1^TV

Su Tv8 questa sera va in onda il cooking show Antonino Chef Academy.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Cetto c’e’ senzadubbiamente

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Cetto c’e’ senzadubbiamente, con Antonio Albanese e Nicola Rignanese.

Trama: Antonio Albanese, diretto da Giulio Manfredonia, per la terza volta nei panni di Cetto La Qualunque in una commedia dagli incassi super. Cetto scopre di essere l’erede naturale di un principe calabrese ed è pronto a godersi tutti i privilegi che spettano a un nobile.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo episodio di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

