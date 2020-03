Stasera in tv 9 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 9 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 9 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il commissario Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo episodio della fortunata serie Il commissario Montalbano, dal titolo Salvo amato, Livia mia. La fiction, in prima visione, è tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.

Trama: Nell’archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata visto che gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione. Le indagini porteranno alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite. Uno dopo l’altro vari personaggi saranno sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena.

RAI 2

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five-0

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata della serie tv Hawaii Five-0.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Autumn in New York

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Autumn in New York con Richard Gere e Winona Ryder.

Trama: Lui ha 48 anni, occhi strizzati, maglioncino girocollo e capello ben coiffato, non resiste alla conquista e non è, per definizione, “matrimoniale”. Lei ne ha 22, parla come una dodicenne, ha una malattia probabilmente incurabile, una passione per Emily Dickinson, per le perline, le farfalle e per abiti di un kitsch vezzoso. Tra i due nasce l’amore.

Trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda un’altra puntata di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 9 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Geostorm

Su Canale 5 stasera va in onda il film Geostorm, pellicola di fantascienza con Gerard Butler.

Trama: Quando il cambiamento climatico mette in pericolo la sopravvivenza stessa della Terra con tempeste catastrofiche, i governi di tutto il mondo si uniscono per creare il Boy Programma olandese: si tratta di una vasta rete mondiale di satelliti che circondano il pianeta, dotati di strumenti sofisticati di geoingegneria e progettati per allontanare le catastrofi naturali. Il programma ha successo e il pianeta non subisce danni per due anni.

Il trailer:

GUIDA TV 9 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Tre uomini e una gamba

Su Italia 1 questa sera va in onda un classico film di aldo, Giovnni e GIacomo: Tre uomini e una gamba.

Trama: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per Gallipoli portando una preziosa gamba di legno acquistata dal loro suocero comune. Nel tragitto incontrano Chiara, che stravolgerà il loro viaggio.

Trailer:

PROGRAMMI 9 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – L’impero del sole

Questa sera su La 7 è in programmazione il film L’impero del sole.

Trama: L’undicenne Jim vive negli agi della colonia inglese di Shanghai. Il suo passatempo preferito è la costruzione di aerei giocattolo. Quando, nel 1941, i giapponesi invadono la città, nella confusione della fuga, Jim viene separato dai suoi genitori. Aggirandosi per le strade di Shanghai, il ragazzo finisce per essere arrestato dagli invasori e chiuso in un campo di concentramento con stranieri di ogni nazionalità. Qui Jim vive gli anni difficili del passaggio dall’infanzia all’adolescenza: suoi modelli sono lo scaltro Basie, ma anche il coraggioso dottor Rawlins. Con fantasia e furbizia, tra sofferenze e gioco, riesce a superare le prove di questa esperienza; riesce perfino a stabilire un’amicizia, più o meno a distanza, con un ragazzino giapponese.

PROGRAMMI TV 9 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess my age

21:30 – Django Unchained

Su Tv8 questa sera va in onda il film Django Unchained di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio.

Trama: Nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo schiavo nero Django (Jamie Foxx) è riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King Schultz (Christoph Waltz), un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli fa da mentore e guida con la speranza che Django lo conduca fino ai pericolosi fratelli Brittle. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e duelli, Django diventa a sua volta un ottimo cacciatore di taglie ma in testa continua ad avere un solo obiettivo da concretizzare a qualunque costo: riuscire a rintracciare la moglie e liberarla dalla schiavitù a cui la costringe Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), il diabolico proprietario di alcune piantagioni nel Mississippi, dove gli schiavi vengono allenati per combattere l’uno contro l’altro per il puro divertimento del loro padrone.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Armi chimiche

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Armi chimiche, con Monica Bellucci.

Trama: Ben Kingsley e Monica Bellucci in uno spy-thriller ambientato in un mondo di inganni. Adereth è un anziano agente segreto del Mossad. Quando scopre un giro di armi chimiche in Medio Oriente, decide di compiere un’ultima missione per riscattare la sua vita e la sua carriera. Insieme a lui, il giovane collega Daniel (Itay Tiran). Ma l’arrivo di Angela, una donna bella e misteriosa, complica i piani e tutte le linee guida da seguire inizieranno a confondersi. Adereth arriva così a comprendere che, in una realtà fatta di insidie e astuzie, non tutto è ciò che sembra.

SKY UNO

20:15 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo episodio del programma Bruno Barbieri 4 hotel.

