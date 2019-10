Stasera in tv 26 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 26 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 26 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata di Ulisse: il piacere della scoperta. Albero Angela ci porta nel mondo di Ben Hur, film colossal campione d’incassi nel 1959 che ha vinto 11 premi Oscar.

RAI 2

210:30 – TG2

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 arriva un nuovo episodio di N.C.I.S. quella di oggi è la puntata numero 20 della stagione 16 , dal titolo “Rimorsi”.

Trama: In un cantiere vengono trovati i resti di un marine. La squadra scopre che quel corpo apparteneva al maggiore Ellen Walla ce, ritenuto una vittima del disastro dell’11 settembre al Pentagono.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Le parole della settimana

21:30 – Le ragazze

Questa sera su Rai 3 va in onda l’appuntamento con Le ragazze, il programma di approfondimento che racconta l’evoluzione del Paese, decennio dopo decennio, tramite il punto di vista delle “nostre ragazze”, figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – I predatori dell’arca perduta

Su Rete 4 va in onda il film I predatori dell’arca perduta, una pellicola del 1981 con Harrison Ford.

Trama: Scampato a un’avventura nella foresta amazzonica, Indiana Jones, archeologo e avventuriero, riparte per cercare l’Arca dell’Alleanza di Mose’, sulle cui tracce si trovano anche gli emissari di Hitler (siamo nel 1936). Arrivato in Egitto trova l’Arca perduta in un pozzo popolato da serpenti, ma viene scoperto dai tedeschi che si impossessano dell’Arca e murano Jones dentro al pozzo. Indiana scappa, si mette all’inseguimento dei tedeschi e, dopo varie peripezie, li raggiunge nell’isola segreta in cui si sta per aprire il mitico contenitore.

Di seguito il trailer:



STASERA IN TV 26 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Tu si que Vales

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tu si que vales, il programma che vede schierati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari pronti a valutare artisti e sportivi di qualsiasi disciplina.

Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara.

GUIDA TV 26 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. MIAMI

21:20 – L’era glaciale

Su Italia 1 questa sera arriva il film d’animazione L’era glaciale che vede vari animali migrare verso il sud per sfuggire al freddo. Nel cammino un mammut e un bradipo trovano un cucciolo d’uomo sperduto e decidono di proteggerlo.

Di seguito il trailer:

PROGRAMMI TV 26 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Little Murders

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Little Murders, arrivato alla terza stagione. Quella di questa sera è la puntata 5 intitolata Melodia mortale.

PROGRAMMI TV 26 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Paddock Live Pre Qualifiche Live

21:15 – F1 – GP Messico – Qualifiche

Su Tv8 questa sera va in onda l’appuntamento con il GP Messico.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 100x100Cinema

21:15 – I mercenari 2

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera sono in programma il film I Mercenari 2.

La trama: Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren),Toll Road (Randy Couture) ed Hale Caesar (Terry Crews) – con i nuovi membri Billy the Kid (Liam Hemsworth) e Maggie (Yu Nan) – si riuniscono quando Mr. Church (Bruce Willis) arruola I Mercenari per un lavoro apparentemente semplice. Il compito si presenta come uno stipendio facile per Barney e la sua banda di vecchia scuola. Ma quando le cose vanno male e uno di loro viene brutalmente ucciso, gli Expendables sono costretti a cercare vendetta in territorio ostile, dove tutto e tutti sono contro di loro.

STASERA IN TV 26 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – F1 Qualifiche: GP Messico (diretta)

21:15 – Paddock Live (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda Paddock Live, con Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi che ci guidano fino alla partenza della sessione delle prove libere sul circuito del Mondiale di F1.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago Maggiore

21:15 – X Factor 2019 – Le audizioni

Questa sera su Sky Uno arriva X Factor 2019 con la replica della prima puntata del Live.

