Stasera a letto tardi: le anticipazioni della prima puntata su Rai 2, 3 marzo

Stasera a letto tardi è lo show condotto dai The Jackal e in onda in prima visione su Rai 2 dal 3 marzo 2026. Per la prima volta tutti i The Jackal saranno insieme a condurre un programma che riprende un po’ il filone di Chi vuol essere Peter Pan, portato al successo negli anni scorsi da Paolo Bonolis. Con i The Jackal un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e ospiti

Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) saranno per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma televisivo. Con loro ci sarà un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Ogni puntata alternerà momenti divertenti e imprevedibili in studio e candid camera esilaranti, creando uno spazio in cui bambini e adulti si incontrano, si divertono e imparano gli uni dagli altri. Durante le candid camera i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste – ignari di essere ripresi – interagiranno con i The Jackal che creeranno per loro scherzi, storie e situazioni sempre diverse, dai risvolti, spesso, inaspettati.

Spazio, inoltre, alle interviste agli ospiti in studio, protagonisti di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande ideate dai bambini stessi. Nella prima puntata, a soddisfare le curiosità più disparate dei piccoli in studio, ci saranno Carlo Conti, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo; Mattia Furlani, fuoriclasse del salto in lungo, campione mondiale a Tokyo 2025 e bronzo olimpico a Parigi 2024; Matilde Gioli, attrice protagonista, tra le altre cose, di una delle serie più seguite di sempre, “Doc – Nelle tue mani”.

Inoltre, nel corso della puntata, i giovani protagonisti, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, saranno messi alla prova con alcune “missioni” – assegnate loro dai The Jackal – che, se portate a termine, daranno diritto al “Patentino da adulto”. Spazio, infine a “Le leggi dei bambini”: in ogni puntata, i bambini, proprio come in una sorta di Parlamento, voteranno alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le leggi che vorrebbero.

Stasera in tv

Dove vedere in tv e streaming Stasera a letto tardi? Appuntamento in prima visione con lo show condotto dai The Jackal su Rai 2 dal 3 marzo 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.