Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Stasera a letto tardi: le anticipazioni della prima puntata su Rai 2

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Stasera a letto tardi: le anticipazioni della prima puntata su Rai 2, 3 marzo

Stasera a letto tardi è lo show condotto dai The Jackal e in onda in prima visione su Rai 2 dal 3 marzo 2026. Per la prima volta tutti i The Jackal saranno insieme a condurre un programma che riprende un po’ il filone di Chi vuol essere Peter Pan, portato al successo negli anni scorsi da Paolo Bonolis. Con i The Jackal un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e ospiti

Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) saranno per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma televisivo. Con loro ci sarà un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Ogni puntata alternerà momenti divertenti e imprevedibili in studio e candid camera esilaranti, creando uno spazio in cui bambini e adulti si incontrano, si divertono e imparano gli uni dagli altri. Durante le candid camera i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste – ignari di essere ripresi – interagiranno con i The Jackal che creeranno per loro scherzi, storie e situazioni sempre diverse, dai risvolti, spesso, inaspettati.

Spazio, inoltre, alle interviste agli ospiti in studio, protagonisti di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande ideate dai bambini stessi.  Nella prima puntata, a soddisfare le curiosità più disparate dei piccoli in studio, ci saranno Carlo Conti, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo; Mattia Furlani, fuoriclasse del salto in lungo, campione mondiale a Tokyo 2025 e bronzo olimpico a Parigi 2024; Matilde Gioli, attrice protagonista, tra le altre cose, di una delle serie più seguite di sempre, “Doc – Nelle tue mani”.

Inoltre, nel corso della puntata, i giovani protagonisti, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, saranno messi alla prova con alcune “missioni” – assegnate loro dai The Jackal – che, se portate a termine, daranno diritto al “Patentino da adulto”. Spazio, infine a “Le leggi dei bambini”: in ogni puntata, i bambini, proprio come in una sorta di Parlamento, voteranno alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le leggi che vorrebbero.

Stasera in tv

Dove vedere in tv e streaming Stasera a letto tardi? Appuntamento in prima visione con lo show condotto dai The Jackal su Rai 2 dal 3 marzo 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Stasera a letto tardi streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 marzo 2026 su La7
Ti potrebbe interessare
TV / Stasera a letto tardi streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 marzo 2026 su La7
TV / Gloria – Il ritorno: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 3 marzo 2026
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 3 marzo su Rete 4
TV / Stasera a letto tardi: chi sono i bambini protagonisti del programma dei The Jackal su Rai 2
TV / Stasera a letto tardi: il nuovo show con i The Jackal su Rai 2
TV / Perché La ruota della Fortuna oggi non va in onda su Canale 5: il motivo
TV / Sanremo cerca la svolta: come sarà il Festival di De Martino?
Ricerca