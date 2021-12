Stanotte a Napoli streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Alberto Angela

Questa sera, sabato 25 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 torna Alberto Angela con Stanotte a Napoli, una puntata speciale nel giorno di Natale, un viaggio in una città che non cessa mai di stupire. Nel silenzio della sera ci si muoverà nei vicoli della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino… E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Ma dove sarà possibile vedere Stanotte a Napoli in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma di Alberto Angela, come detto, va in onda oggi – sabato 25 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre).

Stanotte a Napoli streaming live e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand, sarà possibile recuperare la puntata e godersela in qualsiasi momento.

Durata

Quanto dura Stanotte a Napoli in onda oggi su Rai 1? La messa in onda è prevista per le ore 21,25 e – salvo cambiamenti di programma – dovrebbe terminare alle ore 00.20 per accompagnarci in tutta la serata di Natale. La durata complessiva è quindi di 3 ore circa, pubblicità comprese.