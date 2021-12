Stanotte a Napoli: Alberto Angela a Natale su Rai 1. Anticipazioni e ospiti

Questa sera, sabato 25 dicembre 2021, su Rai 1 dalle 21.25 torna Alberto Angela con uno speciale in occasione della serata di Natale e la sua Stanotte a Napoli. Sulla scia delle serate-evento dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei, continua la serie di Stanotte con una puntata straordinaria dedicata alla città di Napoli, questa volta in coincidenza con la serata natalizia. Quest’anno Rai 1 celebra le festività regalando ai telespettatori una puntata speciale all’insegna della scoperta e della bellezza. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di Stanotte a Napoli con Alberto Angela su Rai 1 a Natale.

Ospiti e anticipazioni

È la notte ad accogliere Alberto Angela e la sua troupe. Nel silenzio della sera ci si muoverà nei vicoli della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino… E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Bastano soltanto i nomi di questi siti ad accendere la fantasia. Si potranno vederli con calma, lontani dal flusso turistico, e ammirarli come se fosse la prima volta.

A punteggiare il viaggio di Alberto Angela saranno dei personaggi illustri – attori, cantanti, sportivi – che incarnano lo spirito della città. Saranno loro a rivelarci degli aspetti inaspettati di Napoli. Giancarlo Giannini rivestirà i panni di Carlo di Borbone, il re che nel Settecento ha davvero forgiato la città, e la sua presenza aleggerà sul racconto di Angela a sottolinearlo, correggerlo, integrarlo.

Massimo Ranieri con la sua voce ricorderà l’importanza e la diffusione nel mondo della canzone napoletana. Marisa Laurito racconterà i tanti Natali trascorsi a Napoli in compagnia di personaggi indimenticabili. Serena Rossi, in musica, illustrerà il legame che la città ha da sempre con il caffè. Il mito di Maradona sarà fatto rivivere da Salvatore Bagni, suo compagno di squadra. Serena Autieri rievocherà l’atmosfera del Cafè Chantant nel Salone Margherita, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti di Stanotte a Napoli, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento con questa serata speciale su Rai 1 dalle 21.25 oggi, sabato 25 dicembre 2021, nel giorno di Natale. Se non siete a casa, potete seguirlo in diretta streaming su Rai Play o recuperarlo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.