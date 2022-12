Stanotte a Milano: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Stanotte a Milano, il programma di Alberto Angela in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andrà in onda un’unica puntata. Quella in programma stasera, 25 dicembre 2022, dalle ore 21,25 alle ore 00,05. La durata complessiva sarà quindi di circa 160 minuti. Dove vedere Stanotte a Milano in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 25 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi da pc, tablet e smartphone.

Ospiti e cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Stanotte a Milano, ma quali sono gli ospiti (cast) del programma di Alberto Angela? Ad accompagnare il divulgatore anche il racconto di grandi ospiti, che vivono a Milano e che con questa città hanno un rapporto particolare. Si tratta di: Zlatan Ibrahimović, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, Javier Zanetti. Tutti si uniscono a lui per tracciare un ritratto della città e della sua evoluzione negli anni. Giancarlo Giannini, presenza fissa negli speciali di “Stanotte” interpreta stavolta il poeta milanese Alessandro Manzoni. Sonia Bergamasco dà voce e volto alla poetessa dei Navigli, Alda Merini. I primi ballerini del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko danzano nell’inconsueto palcoscenico dei laboratori di scenografia negli ex stabilimenti Ansaldo. Elio con i suoi musicisti omaggia la canzone di Enzo Jannacci; Malika Ayane è protagonista di un’intensa performance musicale in Galleria.