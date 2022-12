Stanotte a Milano: anticipazioni, ospiti (cast), quante puntate e streaming del programma di Alberto Angela

Stasera, domenica 25 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Stanotte a Milano, una serata evento con Alberto Angela che ci porterà nei luoghi d’arte e ci racconterà la storia di una città dopo il calar del sole, quando l’assenza di folle e turisti lascia spazio a dettagli e suggestioni più raccolte e intime. Ma anche un viaggio nella storia della città, già capitale dell’Impero Romano, orgoglioso comune medievale e signoria tra le più splendide con i Visconti e gli Sforza. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

In questo percorso non mancano i luoghi più rappresentativi della vita milanese di oggi, come la Stazione Centrale, la Galleria, i Navigli e i grattacieli che negli ultimi decenni ne hanno ridisegnato l’orizzonte. Partendo dalla guglia maggiore del Duomo, proprio sotto la Madonnina, Alberto percorre la città di notte, alla scoperta dei tesori più o meno nascosti del capoluogo lombardo: dal palcoscenico del Teatro alla Scala alla Basilica di Sant’Ambrogio, dalla Pinacoteca di Brera alla Biblioteca Ambrosiana, custode dell’inestimabile Codice Atlantico di Leonardo.

Un viaggio nell’arte che porta lo spettatore al cospetto del Cenacolo Vinciano e tra i “Sette Palazzi Celesti”, fino alla gigantesca installazione di Anselm Kiefer, custodita nel Pirelli Hangar Bicocca, e tra i futuristi del Museo del Novecento.

Stanotte a Milano: ospiti e cast

Ma quali sono gli ospiti (cast) di Alberto Angela in Stanotte a Milano? Ad accompagnare il divulgatore anche il racconto di grandi ospiti, che vivono a Milano e che con questa città hanno un rapporto particolare. Si tratta di: Zlatan Ibrahimović, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, Javier Zanetti. Tutti si uniscono a lui per tracciare un ritratto della città e della sua evoluzione negli anni. Giancarlo Giannini, presenza fissa negli speciali di “Stanotte” interpreta stavolta il poeta milanese Alessandro Manzoni. Sonia Bergamasco dà voce e volto alla poetessa dei Navigli, Alda Merini. I primi ballerini del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko danzano nell’inconsueto palcoscenico dei laboratori di scenografia negli ex stabilimenti Ansaldo. Elio con i suoi musicisti omaggia la canzone di Enzo Jannacci; Malika Ayane è protagonista di un’intensa performance musicale in Galleria.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Stanotte a Milano su Rai 1? In tutto andrà in onda un’unica puntata. Quella in programma stasera, 25 dicembre 2022, dalle ore 21,25 alle ore 00,05. La durata complessiva sarà quindi di circa 160 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Stanotte a Milano in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 25 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi da pc, tablet e smartphone.