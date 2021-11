Presentato al Lucca Comics & Games insieme al regista Simon Bouisson e ai due protagonisti Théo Fernandez e Aloise Sauvage, nuovo volto della seconda stagione della serie, Stalk torna su RaiPlay dall’8 novembre, con dieci nuovi episodi.

Nella precedente edizione abbiamo visto Lucas, alias Lux (interpretato da Théo Fernandez) trasformarsi da vittima di bullismo a carnefice. Adesso, dopo un periodo in cui tutto sembrava filare liscio, il giovane genio dell’informatica dovrà ricorrere a tutte le sue forze per non cadere di nuovo nella trappola dello stalking. È attorno a questo filone narrativo che si sviluppa la seconda stagione di “Stalk”, il teen drama francese fra i più apprezzati degli ultimi anni che tratta il tema dell’accettazione e dell’esclusione sociale.

“Dopo il successo della prima stagione – sottolinea Elena Capparelli, direttore di RaiPlay e Digital – siamo particolarmente felici di regalare al nostro pubblico i nuovi episodi di Stalk. E’ necessario dare sempre nuovi spunti di riflessione su fenomeni come quello dello stalking alle generazioni dei giovani e dei giovanissimi, così come ascoltare le loro paure e i loro sogni.”

Nei nuovi episodi ritroveremo Lux e Alma (Carmen Kassovitz), alle prese con le rispettive nuove vite. Lux, in particolare, è all’inizio del terzo anno alla ENSI, la scuola nazionale francese di scienze informatiche, una delle migliori al mondo. Non si è più reso protagonista di episodi di stalking, ed insieme agli “Stalker’s Hunters” è pronto a vincere le elezioni studentesche. Tutto sembra andare bene per lui, ma improvvisamente il suo stato di calma viene messo a rischio quando un misterioso stalker, che si fa chiamare “Duca Bianco”, animato da quello che sembra un astio personale proprio contro Lux, prende il controllo della scuola.

Chi è? E perché attaccare lui e le persone a cui tiene di più come Alma, che nel frattempo si è trasferita in Canada?

Per proteggersi, reagire alle minacce e calmare l’isteria che dilaga in tutto il campus, Lux sarà costretto a ricadere nella sua vecchia dipendenza: lo stalking.

Stalk ha vinto il Premio Miglior regia (Simon Bouisson) e il Premio Miglior Giovane Attore (Théo Fernandez) al Festival de la Fiction TV de La Rochelle 2019. La prima stagione è stata presentata in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma- Alice nella città.

Di seguito le sinossi dei 10 episodi:

Episodio 1 RIP Cacciatori di stalker

Un misterioso hacker ruba i bitcoin che servono a finanziare il gruppo studentesco di Lux. Chi è? E perché sceglie di attaccare proprio i “Cacciatori di Stalker”?

Episodio 2 Scendi dalla mia macchina!

Con l’aiuto di Justin, un influencer da decine di migliaia di visualizzazioni, Lux mette a punto un piano per stanare il suo stalker.

Episodio 3 El Capitan

Dopo una sfida di programmazione, Lux comincia a sospettare che il Duca Bianco sia Zoe. Nel frattempo, Charlie fa la conoscenza di Alex e capisce che può diventare un prezioso alleato.

Episodio 4 Alma

Lux si rende conto che il Duca Bianco si sta prendendo gioco di lui usando Alma e cerca di risolvere la situazione accettando di stalkerare il padre della ragazza.

Episodio 5 Montréal

Per aiutare Lux a stanare il Duca Bianco e scoprire di più sulla vita segreta di suo padre, Alma convince l’uomo a fare un viaggio insieme. Lucas si addossa la responsabilità dell’hacking di Krypto salvando Charlie.

Episodio 6 Diana Cacciatrice

Charlie e Lucas festeggiano lo scampato pericolo facendo una visita notturna alla Galleria del Tempo. Dopo aver passato la notte insieme, la ragazza dice di voler aiutare Lux nella caccia al Duca Bianco.

Episodio 7 Io Bonnie, tu Clyde

Lux e Charlie escogitano un piano per usare la professoressa Eva Lang e cercare di raccogliere elementi che incastrino Herzig, provando che il Duca Bianco è lui.

Episodio 8 ENSI US

Herzig presenta un ambizioso progetto che, grazie ai finanziamenti di Givry, permetterà l’apertura di un campus americano dell’ENSI. Ma la presentazione viene rovinata da un video inviato da Lux.

Episodio 9 Il Duca Bianco

Con l’aiuto di Zoe, Lux si rende conto che il Duca Bianco è entrato nel suo computer e che lo sta stalkerando da tempo. In cerca di un modo per arrivare al suo stalker, Lucas si mette di nuovo in società con Alex.

Episodio 10 Free Party

Grazie ad un tatuaggio, Lux ricostruisce un evento traumatico del passato di Charlie che aiuta a fare luce sulle sue azioni. Il piano per smascherare il Duca Bianco è pronto, ma Lux avrà il coraggio di attuarlo?