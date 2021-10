Sposami, stupido: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 22,30 su Rai 2 va in onda Sposami, stupido, film del 2017 diretto da Tarek Boudali. È il primo lungometraggio diretto da Tarek Boudali (che interpreta anche il ruolo principale nel film). L’opera si rifà alla pellicola statunitense Io vi dichiaro marito e… marito dove il matrimonio tra due uomini avviene per incassare una pensione di reversibilità. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Yassine è un ragazzo che dal Marocco va a vivere a Parigi e tutto sembra andare bene quando, per una sveglia che non è suonata, non si presenta all’esame per il visto studentesco, diventando un immigrato clandestino. Risolve il problema sposandosi con il suo migliore amico, Fred (per ottenere la cittadinanza), tranne per il fatto che un ufficiale dell’immigrazione, Dussart, sembra aver capito la loro finta unione matrimoniale.

Sposami, stupido: il cast

Abbiamo visto la trama di Sposami, stupido, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tarek Boudali: Yassine

Philippe Lacheau: Fred

Charlotte Gabris: Lisa

Andy Raconte: Claire

David Marsais: Stan

Baya Belal : Ima

Philippe Duquesne: Dussart

Doudou Masta: Daoud

Fatsah Bouyahmed: prefetto

Nadia Kounda: Sana

Julien Arruti: cieco

Zinedine Soualem: padre di Yassine

Yves Pignot: sindaco

Ramzy Bedia: premier qatari

Khadijia Jamal: Nonna Yassine

Streaming e tv

Dove vedere Sposami, stupido in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 18 ottobre 2021 – alle ore 22,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.