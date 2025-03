Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 6 marzo 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 6 marzo 2025.

Anticipazioni e ospiti

Nuova puntata ricca di ospiti, a partire dalla premio Oscar Whoopi Goldberg, Kim Rossi Stuart tra i protagonisti della miniserie “Il Gattopardo”, e Serena Dandini con il suo ultimo libro “C’era la luna.” Direttamente da “Beverly Hills, 90210” la serie cult anni 90’, Ian Ziering, alias Steve Sanders, la scrittrice Chiara Valerio e il musicista e cantautore Renzo Rubino. Alla lampada di “Splendida Cornice” farà tappa il celebre fumettista argentino José Muñoz. Spazio anche alle performance dal vivo, con la danza di Pablo Valentin Moyano e Pasquale La Rocca, accompagnati dalle suggestive melodie dell’organetto di Pierpaolo Vacca.

A interagire con il pubblico in studio, selezionato con cura per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese, saranno, come di consueto, i “competenti”, tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’esperto di alimentazione Alberto Grandi e la psicologa e autrice Ameya Gabriella Canovi, specializzata in relazioni familiari e dipendenze affettive. A completare il mosaico del programma, gli interventi di Andrea Maggi, attento supervisore ortografico, la preziosa rubrica letteraria di Piero Dolfres, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e i raffinati reportage sull’arte a cura di Alessandro Arcodia. Il tutto impreziosito da performance dal vivo di livello, grazie alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 6 marzo 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.