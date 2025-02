Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 6 febbraio 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 6 febbraio 2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti di questa settimana Pietro Castellitto e Giulia Louise Steigerwalt, rispettivamente protagonista e regista del film “Diva Futura”, lo scrittore Francesco Piccolo in libreria con “Sono qui: m’ammazzi” e Francesco Russo, nel cast della serie “M-il figlio del secolo”. Ci saranno anche Tony Saccucci, regista del docufilm “Controluce”, il giornalista Antonio Caprarica e la scrittrice Licia Troisi. E ancora, spazio alle performance dal vivo con le esibizioni dei primi ballerini del Teatro Alla Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo, de Le Sorelle Marinetti e dei Neri per Caso.

In collegamento da Torino Rachela Baroni, “la prof in coda” con la sua alunna al fine di farle ottenere il permesso di soggiorno, Roberto Mercadini questa settimana sarà a Marradi, in provincia di Firenze, per le sue pillole di conoscenza, mentre alla lampada di Splendida Cornice sarà ospite Francesca Baerald, artista cartografa.

A interagire con il pubblico in studio saranno, come di consueto, i “competenti”, tra cui il linguista Giuseppe Antonelli, la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, la sinologa Giada Messetti e Alberto Penna, autore del libro “Maschi che piangono poco”. I loro interventi saranno accompagnati dalla supervisione di Andrea Maggi e dai reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia. La puntata prosegue con le performance dal vivo della band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.