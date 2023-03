Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 30 marzo 2023

Anticipazioni e ospiti

Ironia, autoironia, citazione e autocitazione: gli ingredienti di Splendida Cornice, il programma condotto da Gemmi Cucciari in onda questa sera su Rai 3. Una trasmissione che parte dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, e da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore. Tornano anche il pubblico votante, i “competenti omonimi”, il professore d’italiano, la band e gli ospiti, con il compito di portare un tema alto a un livello comprensibile da tutti. Insieme a Geppi Cucciari ci sarà la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi. Ospiti della puntata: Giuseppe Fiorello; Lillo Petrolo; Sandro Piccinini; il pasticcere Ernst Knam; Hope Carrasquilla, preside della Tallahassee Classical School in Florida; il sindaco di Firenze, Dario Nardella; Alice Rohrwacher; Fumettibrutti; Enrico Gabrielli; Giovanni Truppi; il Piccolo Coro Angelico. Perché Splendida Cornice parte da una convinzione di fondo: tutto può essere cultura, l’importante è come la usi.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con il nuovo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21.20 questa sera, 30 marzo 2023, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete recuperarlo su Rai Play.