Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 30 gennaio 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 30 gennaio 2025.

Anticipazioni e ospiti

Puntata ricca di ospiti, a partire da Serena Rossi, amatissima assistente sociale nella fiction di Rai1, “Mina Settembre”, da marzo in tournée con il suo primo spettacolo teatrale “SereNata a Napoli”. E inoltre, Claudio Santamaria, nel cast internazionale del film “Itaca – Il Ritorno” e l’attrice Cristina Donadio. A completare il parterre, l’attore e cantautore Paolo Rossi, Eduardo Scarpetta, il filosofo Luciano Floridi e i musicisti Antonio Stragapede, chitarrista e mandolinista, e Seydou Dao, bonghista. In collegamento da Napoli, inoltre, l’Istituto del Dramma Napoletano, mentre alla lampada di Splendida Cornice sarà ospite il celebre disegnatore e fumettista argentino José Muñoz. Infine, spazio alle performance dal vivo con il suggestivo “Queer Tango” di Enrico Berni e Mattia Sala.

A interagire con il pubblico in studio, selezionato con cura per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese, saranno, come di consueto, i “competenti”, tra questi il linguista Giuseppe Antonelli, l’esperto di storia dell’alimentazione Alberto Grandi, la specialista in retorica e arte oratoria Flavia Trupia, la pediatra e neonatologa Paula Di Turi e il giovane Andrea Porzio, appassionato e profondo conoscitore di dinosauri. I loro interventi rappresentano i pilastri del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia.Il tutto impreziosito da performance dal vivo di livello, grazie alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.