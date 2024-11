Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 28 novembre 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 novembre 2024.

Anticipazioni e ospiti

Anche questa settimana, puntata ricca di ospiti provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e della musica. Tra questi: Elena Sofia Ricci, Piero Dorfles, Marco D’Amore, prossimamente al cinema protagonista del film “Criature”, Anna Ammirati, nei cinema con “Napoli – New York” il nuovo film di Gabriele Salvatores, e l’attrice e comica Alessandra Ierse. E ancora, l’attrice e imitatrice Brenda Lodigiani e il fumettista e sceneggiatore Igort. Spazio alle performance dal vivo con un omaggio a Mina del ballerino Tommaso Stanzani, l’eleganza del balletto de Les Étoiles e le esibizioni di Giulia Mei e Angelica Schiatti, in arte Angelica.

Nel corso della puntata, inoltre, un collegamento speciale con il Museo Poldi Pezzoli per seguire il restauro del celebre “Ritratto di giovane donna” di Pietro del Pollaio. A interagire con il pubblico in studio, accuratamente selezionato per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese, come sempre i “competenti”, tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e il semiologo ed esperto di comunicazione Giovanni Manetti.

I loro interventi rappresentano i cardini del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, dalle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte di Alessandro Arcodia. Il tutto sarà impreziosito da performance dal vivo di livello, grazie alla band di Nicola “Ballo” Balestri.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 28 novembre 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.