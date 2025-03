Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 27 marzo 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 27 marzo 2025.

Anticipazioni e ospiti

Valerio Mastandrea, che presenterà “Nonostante”, il suo secondo film da regista e interprete, Angelo Pintus e Alessandro Siani, tra i volti della prossima stagione di “LOL”, lo scrittore e performer Claudio Morici, il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio e la giornalista e conduttrice Sabrina Giannini saranno gli ospiti di Geppi Cucciari nella puntata di oggi. In studio anche Elio, il giornalista e conduttore radiofonico Gino Castaldo, che presenterà il suo libro d’esordio “Il ragazzo del secolo” e, alla lampada di Splendida Cornice, il fumettista Giudo Silvestri, in arte Silver. E ancora, in collegamento da Gaza, l’operatrice di Medici Senza Frontiere Chiara Lodi, mentre interverranno con un video contributo gli attori Filippo Nigro, Valeria Morosini, Claudio Colombo e l’imprenditore e personaggio televisivo Paride Vitale. Spazio poi alle performance dal vivo con la danza di Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni della compagnia “Mvula Sungani Physical dance”.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 27 marzo 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.