Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 27 febbraio 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 27 febbraio 2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti di questa settimana la regista de “L’Arte della Gioia”, Valeria Golino, con due tra i protagonisti della serie, Valeria Bruni Tedeschi e Guido Caprino. E poi Angela Finocchiaro e Maurizio Nichetti, al cinema con “Amiche mai”, mentre Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, insieme tutte le domeniche su Rai 1 con la serie “Imma Tataranni”, saranno protagonisti della rubrica “Rai Finzioni”. Interverranno la cantante Syria e Gigliola Cinquetti, e troverà spazio, nel corso della serata, anche Beppe Severgnini, nelle librerie con “Socrate, Agata e il futuro”, la segretaria dei Beatles Freda Kelly, e il disegnatore Bruno Bozzetto. E ancora, non mancherà il momento performance con l’esibizione del re del Flamenco, Sergio Bernal.

Come di consueto, i “competenti”, tra cui il linguista Giuseppe Antonelli, la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, l’avvocata civilista Ester Viola e Alberto Penna, autore del libro “Maschi che piangono poco”, interagiranno con il pubblico in studio, selezionato con cura per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese. I loro interventi rappresentano i pilastri del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi e dai reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia. Il tutto impreziosito da performance dal vivo di livello, grazie alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.