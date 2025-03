Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 20 marzo 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 marzo 2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti di questa puntata saranno: Rkomi con il singolo sanremese “Il ritmo delle cose”, Filippa Lagerbäck, la cantautrice Meg, la giornalista Giovanna Botteri e la scrittrice Valeria Parrella. Ed ancora, i cantautori Tonino Carotone e Giulio Wilson per presentare il loro album dal titolo “Mondo DiVino”, Maccio Capatonda, protagonista della serie TV “Sconfort Zone”, e un contributo di Monica Maggioni, che da venerdì 21 marzo torna su Rai 3 con una nuova stagione di “NewsRoom”.

Non mancherà, inoltre, la musica della pianista Beatrice Rana, che incanterà il pubblico con un brano tratto dal suo nuovo album “Bach Keyboard Concertos”, in concerto dal 27 marzo all’Accademia di Santa Cecilia a Roma, e la danza di Roy Ilagou e Gioacchino Starace, coreografati da Marco Pelle.

A interagire con il pubblico in studio, selezionato con cura per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese, saranno, come di consueto, i “competenti”, tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’esperto di alimentazione Alberto Grandi e la specialista in retorica e arte oratoria Flavia Trupia: i loro interventi rappresentano i cardini del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, dalle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte di Alessandro Arcodia. Il tutto impreziosito da performance dal vivo di livello, grazie alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 20 marzo 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.