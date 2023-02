Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 2 febbraio 2023

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21.20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 febbraio 2023.

Anticipazioni e ospiti

Il programma prende ispirazione dalla gente e dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti. Da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice ma sempre curioso. Tra gli ospiti della puntata: Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report che svelerà i più “intricati” retroscena della trasmissione “Splendida Cornice”; il regista Pupi Avati, che farà un elogio della menzogna; e, sempre in tema di bugie, l’attore Claudio Santamaria che leggerà un divertente pezzo di Umberto Eco su Pinocchio. E poi l’incontro con la scrittrice americana Madeline Miller, autrice del bestseller “La Canzone di Achille”, tornata nelle classifiche di vendita grazie al fenomeno “booktoker”.

Su questo ci sarà anche la tiktoker “@labibliotecadidafne”, che incontrerà l’unico e originale book influencer, Piero Dorfles. E siccome mancano pochi giorni al Festival della Canzone Italiana, Rocco Tanica e il cantante Ghemon, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, metteranno alla prova le canzoni di Sanremo.

Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi. La squadra dei competenti è formata, questa settimana, dal linguista e docente universitario Giuseppe Antonelli, dall’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, da Papik Genovesi e dala scrittrice Ester Viola.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con il nuovo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21.20 questa sera, 2 febbraio 2023, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete recuperarlo su Rai Play.