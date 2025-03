Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 13 marzo 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 marzo 2025.

Anticipazioni e ospiti

Come di consueto, numerosi gli ospiti che si alterneranno nel corso della puntata. Tra questi, il regista Gabriele Muccino, con il suo ultimo lavoro “Fino alla fine”, Veronica Pivetti, in tournée con lo spettacolo teatrale “L’inferiorità mentale della donna”, Daria Bignardi, voce del nuovo podcast letterario “Parlarne tra amici”, e Sabrina Ferilli, nelle sale con “La Città Proibita” di Gabriele Mainetti, e che sarà protagonista della rubrica di Splendida Cornice “Rai Finzioni”.

Saranno inoltre presenti il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, gli scrittori Jeffery Deaver e Isabella Maldonado, autori del romanzo “Fatal Intrusion”, e gli attori Paolo Camilli e Pippo Santonastaso, assieme al figlio Andrea Santonastaso, attore e conduttore radiofonico, ospite questa settimana alla lampada di “Splendida Cornice”. E ancora, spazio dalla danza con la performance di Tommaso Parazzoli, Fabio Stroscio e Adriano Micali.

A interagire con il pubblico in studio, selezionato per rappresentare la pluralità del nostro Paese, saranno, come di consueto, i “competenti”, tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’esperto di sicurezza digitale e investigazioni informatiche Riccardo Meggiato, e la psicoterapeuta junghiana Ilaria Datta. I loro interventi rappresentano i cardini del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, dalle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte di Alessandro Arcodia. Il tutto accompagnato da performance dal vivo, grazie alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 13 marzo 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.