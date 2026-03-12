Icona app
TV

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 marzo 2026

di Anton Filippo Ferrari
Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 marzo 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 marzo 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della nuova puntata, Lorenzo Jovanotti, in collegamento da Singapore, e dalla leggenda del basket italiano e primo giocatore del nostro Paese a vincere un titolo NBA Marco Belinelli, presente in studio, al cinema con “The Basketball Dream”. Spazio anche all’attore Lino Guanciale, a teatro con lo spettacolo “Miracolo a Milano”, e a Rocco Papaleo, regista del nuovo film “Il bene comune”, al centro di un momento musicale con “Fly Me to the moon”. E ancora, il cantautore Aleandro Baldi, che racconta del nuovo brano “Mancarsi ed Aversi” e si esibisce con la padrona di casa Geppi Cucciari su “Non amarmi”, mentre in collegamento interviene anche il geologo Mario Tozzi. Non mancano le performance dal vivo con Geppi Cucciari, protagonista di una speciale esibizione sulle note di “L’ombelico del mondo”, e con i primi ballerini del Teatro alla Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo, in scena con il balletto “Amore e Psiche”.

Come da tradizione, il confronto in studio è animato dal pubblico autocertificato nelle più varie categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo —in dialogo con gli ospiti della serata. A guidare e arricchire la conversazione, il gruppo di esperti composto da Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicoterapeuta Alberto Penna. Completano la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte firmati da Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini e, a fare da colonna sonora alle esibizioni dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
