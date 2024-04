Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 11 aprile 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 11 aprile 2024.

Anticipazioni e ospiti

Oltre due ore di intrattenimento, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio. Come in ogni puntata, tanti saranno gli ospiti coinvolti, tra cui Serena Dandini, Malika Ayane, l’attore e conduttore radiofonico Enrico Silvestrin, Giulio Scarpati, il comico e musicista Carlo Amleto e l’attrice Eleonora Careddu. E inoltre, Daria Bignardi con il suo nuovo libro dal titolo “Ogni prigione è un’isola” accompagnata dal musicista e cantautore Vasco Brondi, Edoardo Leo protagonista della serie tv di Rai1 “Il Clandestino”. E ancora, il prete-ingegnere Don Antonio Paoletti e Don Gino Rigoldi.

Spazio all’arte poi con Flavio Caroli critico e storico dell’arte, Christian Greco direttore del Museo Egizio e con il performer Nicola Colleoni.

Come sempre, il pubblico è formato da spettatori selezionati attraverso le categorie demoscopiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Caselle del marketing che diventano persone e si interfacciano con i “competenti”: cattedratici di grande professionalità alle prese con quesiti spesso improbabili, tra i quali spiccano il femminismo di Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e l’esperto di cinesica Giovanni Manetti.

I loro interventi sono le boe attraverso cui si dipana il programma, insieme al controllo ortografico di Andrea Maggi e alle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini. Autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, invece, la band di Nicola “Ballo” Balestri.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, 11 aprile 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.