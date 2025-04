Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 10 aprile 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 aprile 2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti di puntata saranno Mahmood, Cristina Donadio, Filippo Nigro, la giornalista Giovanna Botteri, Pino Strabioli, l’agente immobiliare Gianluca Torre e Chiara Galiazzo. In collegamento dal Regno Unito interverrà l’attrice Christine Tremarco, tra i volti della serie più popolari del momento, “Adolescence”, il saggista e psicoanalista Vittorio Lingiardi, con il suo nuovo libro “Corpo Umano”, gli scrittori Edoardo Camurri e Paolo Di Paolo, e l’attrice Federica Fracassi.

Inoltre, alla postazione “lampada” ci sarà il game designer Spartaco Albertarelli. Spazio poi, alle performance dal vivo con la danza di Daniil Simkin nell’esibizione de “Les Bourgeois” e di Antonella Albano, prima ballerina del Teatro alla Scala, Massimo Garon e Guido Pistoni ne “La Strada”. A interagire con il pubblico in studio, saranno come di consueto, i “competenti”, tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicoanalista junghiana, esperta di sogni, Flaminia Nucci. I loro interventi rappresentano i cardini del programma, arricchiti dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, dalla preziosa rubrica letteraria di Piero Dorfles, dalle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte di Alessandro Arcodia. Il tutto impreziosito da performance dal vivo della band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.