Spider-Man: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 7 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man, film del 2002 diretto da Sam Raimi e basato sul personaggio dell’Uomo Ragno, creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1962, come personaggio principale dell’omonimo fumetto edito dalla Marvel Comics, in seguito anche protagonista di tante produzioni d’animazione per il piccolo schermo e della serie televisiva live action The Amazing Spider-Man. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York, 2001. Durante una gita scolastica, lo studente liceale Peter Parker visita un laboratorio di genetica della Columbia University con il suo amico Harry Osborn e la sua vicina Mary Jane Watson. Lì, viene accidentalmente morso da un “super ragno” geneticamente modificato e si ammala al ritorno a casa. Nel frattempo, il padre di Harry, Norman Osborn, scienziato e fondatore della Oscorp Industries, cerca di rispettare i termini stabiliti con l’esercito per ottenere un importante contratto. Sperimenta su se stesso una sostanza chimica instabile che migliora le prestazioni fisiche tuttavia il siero gli fa sviluppare una seconda personalità folle e omicida…

Spider-Man: il cast

Abbiamo visto la trama di Spider-Man, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man

Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin

Kirsten Dunst: Mary Jane Watson

James Franco: Harry Osborn

Cliff Robertson: Ben Parker

Rosemary Harris: May Parker

J. K. Simmons: J. Jonah Jameson

Joe Manganiello: Flash Thompson

Gerry Becker: Maximilian Fargas

Bill Nunn: Joseph “Robbie” Robertson

Jack Betts: Henry Balkan

Stanley Anderson: Generale Slocum

Michael Papajohn: rapinatore

Ron Perkins: Mendel Stromm

Bruce Campbell: annunciatore del ring

Ted Raimi: Hoffman

Elizabeth Banks: Betty Brant

K.K. Doods: Simkins

Randy Savage: “Sega Ossa” McGraw

John Paxton: maggiordomo

Tim DeZarn: Phil Watson

Larry Joshua: promoter del torneo wrestling

Octavia Spencer: ragazza al check-in

Shan Omar Huey: insegnante

Myk Watford: poliziotto dell’incendio

Macy Gray: se stessa

Lucy Lawless: ragazza punk rock

Evan Arnold: medico

Jill Sayre: infermiera

Lisa Danielle: sostenitrice di “Sega Ossa”

Sara Ramírez: poliziotta

Timothy Patrick Quill: guardia al torneo di wrestling

Scott Spiegel: poliziotto della marina

Stan Lee: uomo alla parata

Taylor Gilbert: Madeline Watson (voce)

Streaming e tv

Dove vedere Spider-Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 7 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.