Spider-Man – Homecoming: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 17 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man: Homecoming, film del 2017 co-scritto e diretto da Jon Watts. Basato sul personaggio dell’Uomo Ragno di Marvel Comics, il film è prodotto da Columbia Pictures, Marvel Studios e Pascal Pictures, e distribuito da Sony Pictures Releasing. E’ interpretato da Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la battaglia di New York, Adrian Toomes guida una squadra di operai per ripulire la città e recuperare oggetti alieni dopo la battaglia, ma le loro operazioni vengono interrotte dal Dipartimento di Stato della Damage Control; furiosi per aver perso il lavoro, Toomes e i suoi uomini decidono di tenere la tecnologia dei Chitauri in loro possesso e usarla per creare armi da vendere sul mercato nero. Nel presente, Peter Parker, in seguito al suo incontro con gli Avengers,[N 1] riprende gli studi, nell’impaziente attesa della sua prossima missione. Per concentrarsi sulla sua attività da supereroe, Peter decide di lasciare la squadra di decathlon accademico. Una sera, dopo aver sconfitto alcuni rapinatori con addosso le maschere degli Avengers in procinto di svaligiare uno sportello automatico con le armi aliene di Toomes, Peter torna a casa, dove il suo migliore amico Ned scopre la sua identità segreta. Qualche sera dopo, Peter scopre che Jackson Brice e Herman Schultz, due complici di Toomes, stanno vendendo alcune armi a un criminale locale, Aaron Davis: Peter interviene, ma viene fermato da Toomes, dotato di una tuta alata; Stark, con un’armatura comandata a distanza, giunge in soccorso di Peter e gli intima di non affrontare criminali pericolosi come Toomes, che, nel frattempo, uccide accidentalmente Brice.

Spider-Man – Homecoming: il cast

Abbiamo visto la trama di Spider-Man: Homecoming, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man

Michael Keaton: Adrian Toomes / Avvoltoio

Jon Favreau: Happy Hogan

Gwyneth Paltrow: Pepper Potts

Zendaya: Michelle “MJ” Jones

Donald Glover: Aaron Davis

Jacob Batalon: Ned Leeds

Laura Harrier: Liz

Tony Revolori: Eugene “Flash” Thompson

Bokeem Woodbine: Herman Schultz / Shocker

Tyne Daly: Ann-Marie Hoag

Marisa Tomei: May Parker

Robert Downey Jr.: Tony Stark / Iron Man

Streaming e tv

Dove vedere Spider-Man: Homecoming in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 17 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.