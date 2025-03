Spider-Man – Far from Home: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 24 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man – Far from Home, film del 2019 diretto da Jon Watts. Nel cast, oltre a Tom Holland nel ruolo di Peter Parker / Spider-Man, anche Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Otto mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Peter Parker ha ricominciato la scuola, e svela all’amico Ned di essere innamorato della sua compagna di classe MJ, e che ha intenzione, sfruttando la gita in Europa, di dichiararle il suo amore. Nel frattempo Happy Hogan, ex guardia del corpo dell’ormai deceduto Tony Stark, annuncia a Peter che Nick Fury lo chiamerà presto. Peter parte per Venezia; mentre sta visitando la città, appare un enorme essere fatto d’acqua, che distrugge molti edifici. Subito dopo interviene una figura in costume che riesce a sopraffare il mostro acquatico, con l’aiuto di Peter che cerca di limitare i danni dello scontro. Una sera, mentre si trova nella sua camera da letto, Parker incontra Fury, che lo avverte della presenza degli Elementali, esseri composti dai 4 elementi fondamentali: Acqua, Aria, Terra, Fuoco. Peter incontra Maria Hill e anche l’uomo, dai suoi compagni chiamato “Mysterio”, che ha sconfitto l’Elementale acquatico: Quentin Beck. Quest’ultimo svela a Peter di provenire da un’altra dimensione, e che il suo pianeta è stato distrutto dall’Elementale di fuoco, il più potente. Beck ha sconfitto tre Elementali, e l’ultimo che rimane è proprio quello di fuoco, che apparirà presto a Praga. Peter, volendo godersi la vacanza con l’obiettivo di dichiarare il suo amore a MJ, rifiuta l’incarico. Il giorno dopo il ragazzo scopre che Fury ha cambiato la meta del loro viaggio, indirizzandola proprio verso Praga.

Spider-Man: Far from Home: il cast

Abbiamo visto la trama di Spider-Man – Far from Home, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man

Samuel L. Jackson: Nick Fury

Zendaya: Michelle “MJ” Jones

Cobie Smulders: Maria Hill

Jon Favreau: Happy Hogan

J. B. Smoove: Julius Dell

Jacob Batalon: Ned Leeds

Martin Starr: Roger Harrington

Tony Revolori: Eugene “Flash” Thompson

Marisa Tomei: May Parker

Jake Gyllenhaal: Quentin Beck / Mysterio

Streaming e tv

Dove vedere Spider-Man – Far from Home in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 24 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.