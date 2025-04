Spider-Man 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 21 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 3, film del 2007 basato sull’Uomo Ragno di Marvel Comics diretto da Sam Raimi da una sceneggiatura scritta insieme a suo fratello Ivan e Alvin Sargent. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Qualche tempo dopo la morte di Otto Octavius,[N 1] Peter Parker ha intenzione di fare una proposta di matrimonio a Mary Jane Watson, che ha fatto il suo debutto musicale a Broadway. A Central Park, un meteorite atterra vicino ai due e un simbionte extraterrestre segue Peter nel suo appartamento attaccandosi al suo motorino. Harry Osborn, sapendo che Peter è Spider-Man, cerca di vendicarsi della morte di suo padre Norman.[N 2] Usando il gas che migliora le prestazioni di Norman e la tecnologia del Goblin, combatte Peter fino a sbattere violentemente la testa, sviluppando un’amnesia parziale. Nel frattempo, la polizia insegue il detenuto evaso Flint Marko, che visita sua moglie e sua figlia malata prima di fuggire. Cadendo in un acceleratore di particelle sperimentale che fonde il suo corpo con la sabbia circostante, ottiene la capacità di controllare e riformare il suo corpo con la sabbia, diventando l’Uomo Sabbia.

Spider-Man 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Spider-Man 3, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man

Kirsten Dunst: Mary Jane Watson

James Franco: Harry Osborn / New Goblin

Thomas Haden Church: Flint Marko / Uomo Sabbia

Topher Grace: Eddie Brock / Venom

Bryce Dallas Howard: Gwen Stacy

James Cromwell: George Stacy

Rosemary Harris: May Parker

J. K. Simmons: J. Jonah Jameson

Streaming e tv

Dove vedere Spider-Man 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 21 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.