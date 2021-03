Speravo de morì prima: trama e cast della terza e quarta puntata della fiction su Totti

Questa sera, venerdì 26 marzo 2021, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle ore 21 vanno in onda la terza e quarta puntata di Speravo de morì prima, la fiction che racconta la fine del lungo percorso di Francesco Totti con la maglia della Roma, rimasta sempre la stessa per 27 anni, includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera e unendo l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel tormentato periodo prima del ritiro, e la vita privata di un uomo coraggioso, semplice e autoironico, legato da sempre al calcio e a una città, Roma, di cui è diventato negli anni simbolo e bandiera. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulle puntata di stasera.

Anticipazioni (trama e cast)

Nella terza puntata vediamo Totti alle prese con una nuova vita: niente eccessi, dieta ferrea e una corsa per la città alla Rocky con una folla al seguito. Tutto serve per tornare in forma ma questo gli fa tornare in mente le “cassanate”, l’arrivo di Cassano a Roma e la loro amicizia nel periodo in cui l’ha preso sotto la sua ala. Ma Cassano diventa la coscienza di Francesco quello che gli fa capire il periodo che sta vivendo e il tempo che passa. Intanto però in campo torna a far faville pur giocando poco. Ilary e gli amici fraterni vorrebbero convincerlo a smettere. Ma lui ha un’altra idea.

Secondo le anticipazioni (trama) del quarto episodio di Speravo de morì prima, Baldissoni (dirigente della Roma) manda in crisi Francesco: gli offre il rinnovo ma solo per un anno. E allora a provocarlo ci pensa Ilary che gli dice come “si prenderebbe una pausa dal lavoro e lo seguirebbe ovunque” cosa che gli fa tornare in mente i loro primi incontri e il momento in cui la vide alla tv. Tutto molto fiabesco e sognante seguendo il tono che abbiamo imparato a conoscere nei primi episodi. Nel rimando tra fantasia e realtà arrivano anche i veri Andrea Pirlo e Alessandro Del Piero che via telefono aiutano il finto Totti a decidere cosa fare. Alla fine però l’unico consiglio da seguire è quello del padre, riprendendo il filo narrativo del legame familiare di Francesco come ancora del suo mondo. Anche se qualche dubbio che possa essere un peso che gli ha impedito di cambiare squadra, serpeggia tra una battuta e un’ironia. L’indolenza romana del padre incapace di uscire dal Raccordo Anulare senza sentirsi straniero è sia un pregio che un limite che Francesco Totti si è sempre portato dietro.

Abbiamo visto la trama della terza e quarta puntata di Speravo de morì prima, ma qual è il cast completo della fiction su Totti? Ecco la lista degli attori principali:

Pietro Castellitto: Francesco Totti

Greta Scarano: Ilary Blasi

Gianmarco Tognazzi: Luciano Spalletti

Monica Guerritore: Fiorella Totti

Giorgio Colangeli: Enzo Totti

Primo Reggiani: Giancarlo Pantano

Alessandro Bardani: Angelo Marrozzini

Massimo De Santis: Vito Scala

Gabriel Montesi: Antonio Cassano

Marco Rossetti: Daniele De Rossi

Ascanio Balbo: Miralem Pjanić

Elmesery Emad: Mohamed Salah

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Speravo de morì prima? In tutto andranno in onda 6 episodi distribuiti in 3 serate (due episodi a sera). La messa in onda è prevista per il venerdì sera. Di seguito la programmazione completa:

Episodio 1 e 2: venerdì 19 marzo 2021

Episodio 3 e 4: venerdì 26 marzo 2021

Episodio 5 e 6: venerdì 2 aprile 2021

Ogni singolo episodio di Speravo de morì prima ha una durata di circa 40-50 minuti. Essendo ogni appuntamento televisivo composto da 2 episodi, la serie terrà compagnia agli appassionati per circa 80-100 minuti a settimana.

