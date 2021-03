Speravo de morì prima: trama, cast, quante puntate e streaming della fiction su Francesco Totti

Da venerdì 19 marzo 2021 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle ore 21 va in onda Speravo de morì prima, la fiction che racconta la fine del lungo percorso di Francesco Totti con la maglia della Roma, rimasta sempre la stessa per 27 anni, includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera e unendo l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel tormentato periodo prima del ritiro, e la vita privata di un uomo coraggioso, semplice e autoironico, legato da sempre al calcio e a una città, Roma, di cui è diventato negli anni simbolo e bandiera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I sei episodi partono dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino all’addio del campione alla sua squadra e ai tifosi. Francesco Totti è stato uno dei più grandi campioni di sempre, un simbolo immortale per Roma, sia come società calcistica sia come città. “Speravo de morì prima” ripercorre gli ultimi 18 mesi della carriera di Totti, tra i successi del passato, e le sfide del presente. Un racconto molto realistico, che ripercorre il ritorno di Luciano Spalletti alla Roma, e uno degli addii più duri del mondo del calcio. Viene raccontato un anno e mezzo molto denso di avvenimenti e ricco di sfide per Francesco che si concluderà con il suo addio alla Roma e al mondo del calcio.

Speravo de morì prima: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Speravo de morì prima, ma qual è il cast completo della fiction? Nei panni di Francesco Totti c’è Pietro Castellitto, figlio del monumentale Sergio e della scrittrice Margaret Mazzantini. Il ruolo di Luciano Spalletti è stato interpretato da Giamarco Tognazzi. Ilary Blasi è interpretata da Greta Scarano. Non potevano mancare due figure come Antonio Cassano, interpretato da Gabriel Montesi, e l’altro storico capitano giallorosso, ovvero Daniele De Rossi (attore scelto Marco Rossetti). Nel cast anche due mostri sacri del teatro e della televisione italiana come Monica Guerritore e Giorgio Colangeli, che sono i genitori di Totti.

“Sono cresciuto con il poster di Totti in camera, quindi riuscire a interpretarlo è stato un vero scherzo del destino”, ha detto Castellitto nel corso della conferenza stampa di presentazione della serie. “All’inizio ero preoccupata, perché mi chiedevo come si potesse raccontare una storia del genere”, ha detto Greta Scarano che interpreta Ilary Blasi. “Abbiamo deciso di raccontare un grande amore che mi piace immaginare simile all’amore che Totti prova per la Roma. E nonostante si tratti di figure pubbliche, nella vita privata di Ilary ho trovato temi universali e la normalità di una donna che è madre e moglie”.

“Non mi piaceva l’idea dell’antagonista o del cattivo”, ha detto Gian Marco Tognazzi, Luciano Spalletti nella serie. “Quindi ho voluto approfondire il credo calcistico di Spalletti. Ho voluto lavorare sul non detto: i fatti li conosciamo, ma il grosso viene dagli sguardi, da ciò che si sono detti guardandosi senza trovare la forza di confrontarsi fino in fondo”.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Speravo de morì prima in onda su Sky Atlantic? In tutto andranno in onda 6 episodi distribuiti in 3 serate (due episodi a sera). La messa in onda è prevista per il venerdì sera. Di seguito la programmazione completa:

Episodio 1 e 2: venerdì 19 marzo 2021

Episodio 3 e 4: venerdì 26 marzo 2021

Episodio 5 e 6: venerdì 2 aprile 2021

Ogni singolo episodio di Speravo de morì prima ha una durata di circa 40-50 minuti. Essendo ogni appuntamento televisivo composto da 2 episodi, la serie terrà compagnia agli appassionati per circa 80-100 minuti a settimana.

Streaming e tv

Dove vedere Speravo de morì prima in diretta tv e live streaming? Come detto, la fiction su Francesco Totti va in onda su Sky Atlantic il venerdì sera alle ore 21. I 6 episodi di Speravo de morì prima sono disponibili anche in streaming su NOW (precedentemente conosciuta come NOW TV), la piattaforma di streaming gestita da Sky. I clienti Sky Q o Sky Q senza parabola possono inoltre guardare o riguardare la serie TV in qualunque momento grazie al servizio Sky On Demand e sulla piattaforma – riservata agli abbonati – SkyGo.

