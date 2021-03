Speravo de morì prima streaming e diretta tv: dove vedere la fiction su Totti

Da venerdì 19 marzo 2021 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle ore 21 va in onda Speravo de morì prima, la fiction che racconta la fine del lungo percorso di Francesco Totti con la maglia della Roma, rimasta sempre la stessa per 27 anni. I sei episodi, per la precisione, partono dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino all’addio del campione alla sua squadra e ai tifosi. Dove vedere Speravo de morì prima in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, la fiction su Francesco Totti va in onda su Sky Atlantic (canale 110 di Sky, la tv satellitare) il venerdì sera alle ore 21.

Speravo de morì prima streaming

Non solo tv. I 6 episodi della fiction sono disponibili anche in streaming su NOW (precedentemente conosciuta come NOW TV), la piattaforma di streaming gestita da Sky. I clienti Sky Q o Sky Q senza parabola possono inoltre guardare o riguardare la serie TV in qualunque momento grazie al servizio Sky On Demand e sulla piattaforma – riservata agli abbonati – SkyGo.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Speravo de morì prima, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previsti sei episodi in tre serate. La messa in onda è prevista per il venerdì sera. Di seguito la programmazione completa:

Episodio 1 e 2: venerdì 19 marzo 2021, ore 21

Episodio 3 e 4: venerdì 26 marzo 2021, ore 21

Episodio 5 e 6: venerdì 2 aprile 2021, ore 21

Potrebbero interessarti Ciao Darwin A grande richiesta streaming e diretta tv: dove vedere la puntata (replica) Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Cicelys Zelies, Madre Natura stasera (19 marzo 2021) Chi è Taylor Mega, la capitana delle Messaline a Ciao Darwin