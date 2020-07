“Speravo de morì prima”. Questo il titolo della prima attesissima serie tv sull’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, tra le grandi novità dei palinsesti Sky 2020/21, annunciati nel pomeriggio di oggi. Protagonista della serie è Pietro Castellitto, che interpreta appunto l’idolo giallorosso. La serie, tratta dal libro “Un capitano”, è prodotta da Wildside e si concentrerà sugli ultimi due anni di carriera del calciatore romano. L’obiettivo di “Speravo de morì prima” è quello di raccontare la storia del campione, e in generale il suo personaggio, da un punto di vista diverso.

Per la regia di Luca Ribuoli, “Speravo de morì prima” come anticipato vede nei panni dell’ex capitano Pietro Castellitto, mentre Greta Scarano vestirà i panni di sua moglie, la showgirl Ilary Blasi. Le riprese hanno preso il via da poco a Roma; nel cast anche Monica Guerritori, Gianmarco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Primo Reggiani, Alessandro Bardani, Gabriel Montesi, Marco Rossetti, Eugenia Costantini, Federico Tocci.

Qui di seguito l’esilarante video promozionale della serie su Francesco Totti, che vede il campione della Roma dialogare con l’attore che ne interpreta il ruolo (Pietro Castellitto):

