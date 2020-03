Tg5 Speciale Coronavirus: stasera 31 marzo in prima serata su Canale 5

Questa sera, 31 marzo 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda un nuovo speciale a cura del Tg5 sull’emergenza Coronavirus. Con ospiti in studio, esperti, virologi e politici, si analizzerà la situazione attuale del Paese, ancora alle prese con l’epidemia da Covid-19. Un appuntamento a cura della redazione del Tg5 in prima serata dalle 21.40, per cercare di capire anche quali potranno essere le prospettive future. Uno speciale quello di stasera che capita in una giornata molto particolare, di lutto, con le bandiere a mezz’asta oggi alle 12 per rendere omaggio alle tante vittime di questo nemico invisibile. Di seguito le anticipazioni di oggi.

Tg5 Speciale Coronavirus: le anticipazioni

Quando ne usciremo fuori? Quando potremo tornare alla vita di prima? Sono queste le domande che molti italiani ogni giorno si pongono e a cui proverà a dare qualche risposta in più lo speciale del Tg5 di stasera, 31 marzo 2020, in prima serata su Canale 5. Eppure scienziati e virologi ci dicono che se i dati di questi giorni lasciano intravedere una luce in fondo al tunnel, è ancora presto per pensare di poter allentare le misure restrittive imposte dal governo. Bisogna quindi rispettare ancora la quarantena, altrimenti il rischio sarebbe quello di una nuova impennata nei contagi.

Secondo le ultime previsioni, ci aspetta una Pasqua in casa. Dopo il governo potrebbe iniziare a concedere qualche apertura, almeno per quelle attività produttive più strategiche. Solo successivamente riapriranno bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri, ma sempre mantenendo le distanze di sicurezza di almeno un metro. Insomma, un ritorno alla vita normale che sarà inevitabilmente graduale. Ampio spazio poi nell’appuntamento di stasera, 31 marzo 2020, con lo speciale del Tg5 alle conseguenze economiche di questo prolungato lockdown.

Secondo Confindustria, nei dati forniti oggi, l’economia italiana ne risentirà fortemente, con un calo del Pil del 10% nel primo semestre. Tra le altre misure previste, il bonus ai Comuni di 400 milioni, e quello una tantum dell’Inps di 600 euro che sale a 800 per le partite Iva. Si attende poi di capire come si muoverà l’Europa, visto che si tratta ormai di un problema su scala globale. Spazio poi a collegamenti con le zone più colpite dal Coronavirus, e analisi affidate ad esperti, scienziati ed infettivologi. Appuntamento dunque con lo speciale del Tg5 sull’emergenza Coronavirus per stasera, 31 marzo 2020, in prima serata su Canale 5 dalle 21.40.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 2. Coronavirus Anno Zero, quel 23 febbraio all’ospedale di Alzano Lombardo: così Bergamo è diventata il lazzaretto d’Italia

