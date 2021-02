Speciale Tg3 Missione Draghi, questa sera su Rai 3: anticipazioni e ospiti

Questa sera, giovedì 4 febbraio 2021, su Rai 3 in prima serata dalle 21.20 va in onda uno speciale del Tg3 dal titolo Missione Draghi. Un approfondimento in diretta, con ospiti e analisti, per analizzare l’evolversi della crisi di governo in queste ore decisive. Dopo il fallimento del mandato esplorativo a Roberto Fico, il Capo dello Stato ha affidato un incarico a Mario Draghi, chiamato a verificare l’ipotesi dell’esistenza di una maggioranza parlamentare che appoggi un suo governo. Riuscirà l’ex numero 1 della Bce a convincere i partiti e dare vita così a un nuovo esecutivo? Di questo si parlerà nello speciale del Tg3 di stasera – 4 febbraio 2021 – dal titolo Missione Draghi. Alla conduzione Maurizio Mannoni. Con lui i direttori dei maggiori quotidiani e agenzie nazionali, l’intervento di politici dei diversi schieramenti e collegamenti in diretta da Palazzo Chigi e Montecitorio.

Si tratta di un cambio di programmazione per Rai 3. Oggi infatti era prevista la prima puntata del nuovo show condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini intitolato Lui è peggio di me, che non va in onda per lasciare spazio allo speciale del Tg3. Lui è peggio di me esordirà quindi la prossima settimana, 11 febbraio, sempre alle 21.20.

Anticipazioni

Oggi il presidente del Consiglio incaricato ha avviato le proprie consultazioni con i partiti. Aperture importanti sono arrivate da Berlusconi, mentre continua il travaglio interno nel Movimento Cinque Stelle e nella Lega. Il nuovo governo ha bisogno di un appoggio parlamentare forte, visto le sfide cruciali che dovrà affrontare, dalla campagna vaccinale al Recovery Plan, passando per la crisi economica e sociale che attanaglia tanti italiani. Sarà un esecutivo solo di tecnici o tecnico-politico? Chi saranno i ministri? Appuntamento questa sera dalle 21.20 su Rai 3 con lo speciale Tg3 Missione Draghi condotto da Maurizio Mannoni, con ospiti e collegamenti in diretta dai palazzi della politica.

Potrebbero interessarti La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: anticipazioni e ospiti della terza puntata Che Dio ci aiuti 6: cosa succederà nella prossima puntata, la settima Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata