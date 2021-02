Lui è peggio di me non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, 4 febbraio 2021, non va in onda Lui è peggio di me, la prima puntata del nuovo show di Rai 3 con Giorgio Panariello e Marco Giallini? L’esordio del nuovo show è stato rinviato. Ma nessun problema, semplicemente la terza rete ha preferito dedicare la prima serata di oggi ad uno speciale del Tg3 in diretta per seguire l’evoluzione della crisi di governo. Ecco perché Lui è peggio di me non va in onda. Su Rai 3 dalle 21.20 viene infatti trasmesso lo speciale del Tg3 dal titolo Missione Draghi, per parlare dell’economista incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare il nuovo esecutivo. Oggi infatti l’ex numero 1 della Bce ha avviato le proprie consultazioni con i partiti, per capire se avrà una maggioranza solida in Parlamento per affrontare tutte le sfide cruciali che attendono il Paese nei prossimi mesi, dal Recovery Plan alla campagna vaccinale.

Quando va in onda

Ma quando va in onda Lui è peggio di me, dopo il rinvio di stasera? Il nuovo programma di Rai 3 con Marco Giallini e Giorgio Panariello farà il suo esordio regolarmente settimana prossima, in particolare giovedì 11 febbraio 2021, in prima serata dalle 21.20. Una piccola curiosità: è il secondo show di Rai 3 in stagione che slitta all’esordio; a novembre toccò a Qui e Adesso di Massimo Ranieri, che posticipò la partenza per lasciare spazio ad uno speciale sulla morte di Diego Armando Maradona.

Streaming e tv

Dove vedere Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda – dopo il rinvio di questa sera – dal 11 febbraio 2021 alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

