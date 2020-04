Speciale Rock Economy di Adriano Celentano: anticipazioni, scaletta e streaming

Oggi, lunedì 13 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna Adriano Celentano con Speciale Rock Economy. Dopo il disastroso progetto Adrian, il Molleggiato torna sulla rete ammiraglia Mediaset con l’evento musicale che segnò il suo ritorno live dopo 18 anni: il concerto svoltosi all’Arena di Verona nel 2012.

Un vero e proprio evento che all’epoca fu spalmato su due serate e che permise a Mediaset di fare il pieno di ascolti: 8.910.000 spettatori e il 31.83 per cento di share per la puntata d’esordio, 9.112.000 e il 32.82 per cento per la serata conclusiva. Un boom che spinse Celentano e Mediaset a montare uno speciale di Rock Economy con l’aggiunta di contenuti inediti e tratti dal backstage; trasmesso un anno dopo (dicembre 2013). Poi replicato nel 2014 e nel 2018. Infine la terza replica di questa sera. Ma qual è la scaletta di Speciale Rock Economy di Celentano? Quali canzoni canterà? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni.

La scaletta

Speciale Rock Economy sarà uno show dedicato al concerto di Adriano Celentano, che nel 2012 fece registrare un boom di ascolti che ha spinto Mediaset a puntare a ancora sulla carta Molleggiato ora che le novità scarseggiano. Di seguito la scaletta del primo appuntamento con Speciale Rock Economy, durante il quale Celentano canterà il meglio del suo repertorio.

Svalutation

Rip it up

Si è spento il sole

La cumbia di chi cambia

L’emozione non ha voce

Io sono un uomo libero

Pregherò

Ragazzo del Sud (registrazione originale)

L’artigiano

Cammino

Il ragazzo della via Gluck

Scende la pioggia feat. Gianni Morandi

La mezza luna feat. Gianni Morandi

Ti penso e cambia il mondo feat. Gianni Morandi

Ready Teddy

A woman in love feat. Gianni Morandi

Prisencolinensinainciusol

Rock Around the Clock

Mondo in mi 7ª

Soli

L’arcobaleno

Storia d’amore

Medley: Si è spento il sole/Viola/Ringo

Il ragazzo della via Gluck

Ragazzo del Sud (registrazione originale)

Yuppi Du

Cammino

Straordinariamente

Pregherò

Un mondo d’amore feat. Gianni Morandi

Caruso cantata da Gianni Morandi

Sei rimasta sola feat. Gianni Morandi

Una carezza in un pugno

Ti penso e cambia il mondo feat. Gianni Morandi

Azzurro

Anna parte

Ready Teddy

Prisencolinensinainciusol

Ospiti

Ad entrambe le serate prese parte, in qualità di ospite fisso, Gianni Morandi, che aveva a sua volta ospitato Adriano Celentano al suo secondo Festival di Sanremo da direttore artistico e conduttore. Oltre al cantante di Monghidoro, ad intervenire sul palco anche i giornalisti e scrittori Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella e l’economista Jean Paul Fitoussi, presenza che fece discutere non poco al tempo.

Speciale Rock Economy in tv e streaming

Dove vedere lo speciale Rock Economy di Adriano Celentano in tv e live streaming? Lo show del Molleggiato andrà in onda, come detto, oggi – 13 aprile 2020 (pasquetta) – su Canale 5 (in chiaro, gratis). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

