Space Jam: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 25 settembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Space Jam, film del 1996 diretto da Joe Pytka. Il film, a tecnica mista, unisce nelle stesse scene attori in carne e ossa con personaggi dell’animazione. I personaggi della Warner Bros., i Looney Tunes, si trovano a dividere lo schermo con grandi campioni dell’NBA, primo tra tutti Michael Jordan, e attori celebri, come Bill Murray. Uscì nei cinema statunitensi il 15 novembre 1996 e italiani il 21 febbraio 1997. Il film è ambientato nel periodo del primo ritiro di Michael Jordan, durato diciotto mesi, tra il 1993 e il 1995. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’immaginario mondo dei cartoni animati, in un pianeta alieno e posto a distanza abissale dalla Terra, il malvagio Mr. Swackhammer, il proprietario di un Luna Park in declino, è costretto a cercare nuove attrazioni per richiamare il pubblico. Apprende che sulla Terra esistono i Looney Tunes, sicura fonte di spettacolo e godimento per grandi e piccini. Decide allora di inviare un gruppo di alieni, i Nerdlucks, per costringere i Looney a lavorare nel suo parco divertimenti. Quando Bugs Bunny e soci si accorgono delle reali intenzioni del gruppo alieno, per salvarsi e convinti di poter sfruttare a loro vantaggio la bassa statura dei loro avversari, li sfidano ad una partita di pallacanestro. I Nerdlucks vengono però a conoscenza che nel campionato NBA giocano i migliori di tutto il mondo. Usando quindi un pallone da basket rubano il talento di cinque cestisti della NBA (Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Muggsy Bogues e Shawn Bradley) e si trasformano nei Monstars, un quintetto praticamente imbattibile (avendo rubato il talento a quelli che erano praticamente i migliori cinque nel proprio ruolo dell’intera lega), presentandosi quindi per la sfida completamente trasformati nelle dimensioni e muscolosissimi. L’unica speranza di vittoria per Bugs Bunny e gli altri personaggi Looney Tunes è quella di “arruolare” tra loro il più grande giocatore di ogni tempo, Michael Jordan, il quale si è però ritirato dalle gare di basket nel 1993 per seguire la carriera del padre (ora deceduto) come giocatore di baseball, sebbene non sia tanto bravo in quello sport.

Space Jam: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Space Jam, ma qual è il cast completo del film? Ecco chi ha preso parte alla storica pellicola:

Michael Jordan: se stesso

Wayne Knight: Stan Podolak

Bill Murray: se stesso

Theresa Randle: Juanita Jordan

Manner “Mooky” Washington: Jeffrey Jordan

Eric Gordon: Marcus Jordan

Penny Bae Bridges: Jasmine Jordan

Brandon Hammond: Michael Jordan a 10 anni

Larry Bird: se stesso

Thom Barry: James Jordan

Charles Barkley: se stesso

Patrick Ewing: se stesso

Muggsy Bogues: se stesso

Larry Johnson: se stesso

Shawn Bradley: se stesso

Ahmad Rashād: se stesso

Del Harris: se stesso

Vlade Divac: se stesso

Cedric Ceballos: se stesso

Jim Rome: se stesso

Paul Westphal: se stesso

Danny Ainge: se stesso

Bebe Drake: governante dai Jordan

Alonzo Mourning: se stesso

A.C. Green: se stesso

Pervis Ellison: se stesso

Charles Oakley: se stesso

Derek Harper: se stesso

Jeff Malone: se stesso

Anthony Miller: se stesso

Sharone Wright: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Space Jam in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – sabato 25 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.