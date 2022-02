Space Jam 2 – New Legends: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, su Sky Cinema Uno in prima visione va in onda il film Space Jam – New Legends, sequel della pellicola cult del 1996. La regia è di Malcolm D. Lee. Insieme ai personaggi della Looney Tunes troviamo il campione della NBA LeBron James. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Space Jam 2 – New Legends? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film di Malcolm D. Lee, racconta come il supercampione di basket LeBron James e suo figlio Dom (Cedric Joe), appassionato di videogiochi tanto da volerne diventare uno sviluppatore, si ritrovano in una realtà parallela. Dopo che suo figlio viene rapito da Al-G Rhythm (Don Cheadle), una perfida Intelligenza Artificiale, LeBron finisce intrappolato all’interno di un mondo virtuale. Per riuscire a liberarsi, tornare a casa – in forma umana e non in pixel – e soprattutto per liberare Dom, LeBron dovrà mettere su insieme ai Looney Tunes una squadra di basket che sfiderà i campioni messi in campo da Al-G.

Solo la vittoria potrà permettere al cestista di tornare alla vita reale, ma non sarà così semplice, perché l’Intelligenza Artificiale schiererà in campo un team di giocatori digitalizzati, non solo molto più alti dei Looney Tunes, ma ognuno con delle abilità sorprendenti. La sconfitta, però, si ripercuoterebbe anche sugli animali parlanti della Tunes Squad, che verrebbero, in caso di perdita, completamente cancellati. Riuscirà il playmaker a mettere in riga gli indisciplinati Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Lola Bunny e tutti gli atri membri della banda di Looney Tunes, così da vincere il match?

Space Jam 2 – New Legends: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Space Jam 2 – New Legends? Su tutti LeBron James e Don Cheadle, oltre a Cedric Joe. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

LeBron James: se stesso

Don Cheadle: Al-G Rhythmo

Cedric Joe: Dominic “Dom” James

Sonequa Martin-Green: Kamiyah James

Khris Davis: Malik

Ceyair J. Wright: Darius James

Harper Leigh Alexander: Xosha James

Xosha Roquemore: Shanice James

Stephen Kankole: LeBron James a 13 anni

Jalyn Hall: Malik a 13 anni

Wood Harris: Coach C

Ernie Johnson Jr.: se stesso

Lil Rel Howery: se stesso

Michael B. Jordan: se stesso

Vediamo ora i doppiatori italiani di Space Jam: New Legends. Tra i principali Fedez e la voce del basket Flavio Tranquillo.

Gabriele Sabatini: LeBron James

Andrea Lavagnino: Al-G Rhythmo

Gabriele Meoni: Dominic “Dom” James

Benedetta Degli Innocenti: Kamiyah James

Raffaele Carpentieri: Malik

Flavio Tranquillo: Ernie Johnson Jr.

Gianluca Gazzoli: Lil Rel Howery

Simone Crisari: Michael B. Jordan

Davide Garbolino: Bugs Bunny

Marco Mete: Daffy Duck

Massimiliano Alto: Porky Pig

Deborah Ciccorelli: Lola Bunny

Roberto Pedicini: Silvestro / Taz

Ilaria Latini: Titti

Monica Bertolotti: Nonna

Gabriele Patriarca: Speedy Gonzales

Pierluigi Astore: Yosemite Sam

Marco Baroni: Taddeo Fudd

Mino Caprio: Marvin il Marziano

Alberto Angrisano: Foghorn Leghorn

Carlton Myers: The Brow

Fedez: Wet-fire

Cecilia Zandalasini: White Mamba

Valentina Mari: Wonder Woman

Trailer

Di seguito il trailer di Space Jam: New Legends, in prima visione su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Space Jam: New Legends in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 febbraio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.