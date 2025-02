Sottomarini: il testo della canzone di Mahmood a Sanremo 2025

Qual è il testo di Sottomarini, la canzone di Mahmood, ospite alla finale del Festival di Sanremo 2025? Ecco le parole del brano del noto cantante:

“Per ore per ore… alla fine basterà cadere negli abissi insieme per ore” “Ti fottono le idee poi si credono artisti”. “Mi consolerò con te”. “Non è solo il sesso che vorrei con te”. “Scusami se non dico la verità ma se ricadrò nelle profondità”.

Il brano arriva a distanza di un anno dalla pubblicazione di “Nel letto degli altri”, il suo ultimo lavoro, anticipato da “Tuta Gold”, portato in gara a Sanremo 2024 e diventato uno dei successi di quell’edizione. Mahmood è stato il co-conduttore della serata delle Cover ed è ospite nel corso della finalissima del 15 febbraio per presentare in anteprima il brano Sottomarini.

