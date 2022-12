Sotto voce, il testo della canzone di Shari a Sanremo Giovani 2022

Qual è il testo di Sotto voce, la canzone di Shari in gara a Sanremo Giovani 2022 in onda su Rai 1, venerdì 16 dicembre? Di seguito tutte le parole del brano:

Parlo sotto voce

e penso a troppe cose

e quando urlo nome

poi perdo la voce

Sono davanti ad una porta

che mi fa uscire dal mondo

c’è scritto exit sopra

ed è qui in mezzo al cielo

la sfioro d’istinto la guardo

e sto qui seduta e penso

c’ho il parabrezza rotto, un ex fidanzato

una famiglia che mi sta troppo addosso

ma ci saranno solo loro al mio funerale

nient’altro

mi mancherà sicuramente il mio cane

chissà se mi riconosce poi

E parlo sotto voce

e penso a troppo cose

e quando urlo il tuo nome

poi perdo la voce

Ho deciso ma se la apro solo ogni tanto

sbircio dalla serratura

e dico che mi ci hanno spinta dentro

tanto cosa mi perdo

tanto non mi ci perdo

posso tornare quando voglio

non succede niente

E vedo mamma in lacrime

che non mi riconosce

mia sorella fa fatica a parlarmi

non mi conosce

mio padre che ne sa di me

e quel ragazzo che mi guarda da lontano

lui chi è

non ho niente attorno

sono lontani tutti

non ho fatto un caxxo

ho i sogni tutti distrutti

non non li ho vissuti

e il parabrezza è ancora rotto

quella porta mi ha distolta da tutto

ma in realtà ha distorto

E parlo sotto voce

e penso a troppo cose

e quando urlo il tuo nome

poi perdo la voce

oh oh oh oh

oh oh oh oh

oh oh oh oh

oh oh oh oh

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.