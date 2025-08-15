Sotto il sole di Riccione: trama, cast e streaming del film

Stasera, 15 agosto 2025, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Sotto il sole di Riccione, film italiano del 2020 diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix. Il film prende il nome dal singolo Riccione dei Thegiornalisti, che ne fa anche da colonna sonora assieme ad altri loro successi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un’estate a Riccione, meta frequentata dai giovani, un gruppo di ragazzi molto diversi tra loro cerca l’amore, l’amicizia e il divertimento. Come sfondo di queste storie adolescenziali, troviamo storie di adulti che riscoprono l’amore in tarda età. Sulla colonna sonora dei Thegiornalisti, si susseguono le vicende estive che porteranno a dei cambiamenti nelle vite dei protagonisti.

Sotto il sole di Riccione: il cast

Abbiamo visto la trama di Sotto il sole di Riccione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cristiano Caccamo: Ciro

Davide Calgaro: Furio

Matteo Oscar Giuggioli: Tommy

Ludovica Martino: Camilla

Saul Nanni: Marco

Fotinì Peluso: Guenda

Claudia Tranchese: Emma

Lorenzo Zurzolo: Vincenzo

Giulia Schiavo: Mara

Maria Luisa De Crescenzo: Bea

Sergio Ruggeri: Giorgio

Rosanna Sapia: Violante

Tommaso Paradiso: se stesso

Luca Ward: Lucio

Andrea Roncato: Gualtiero

Isabella Ferrari: Irene

Streaming e tv

Dove vedere Sotto il sole di Riccione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.