Sorry We Missed You: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 18 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sorry We Missed You, film del 2019 diretto da Ken Loach e sceneggiato da Paul Laverty. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ricky ed Abbie sono una coppia di Newcastle felicemente sposata, solida nei propri principi ed unita ai due figli, il sedicenne Sebastian e l’undicenne Liza. A causa della crisi economica globale, Ricky perde il lavoro e abbandona il sogno di acquistare una casa propria. Per rilanciarsi nel mondo del lavoro, Ricky chiede ad Abbie di vendere la sua auto per acquistare un furgone con cui poter avviare un’attività di corriere freelance per conto di una grossa ditta di consegne. Inizialmente Abbie è riluttante, ma alla fine acconsente alla richiesta del marito. Abbie, che fa l’assistente domiciliare per anziani e malati, è quindi costretta ad andare a lavorare presso i suoi clienti, sparsi per tutta Newcastle, con i mezzi pubblici. Sia Abbie che Ricky si trovano così ad essere assorbiti completamente dai rispettivi lavori, i cui ritmi frenetici non lasciano alcuno spazio alla famiglia e ai rapporti di coppia. Sebastian, adolescente inquieto, soffre particolarmente l’assenza dei genitori e comincia a creare una serie di problemi sia a scuola che fuori, e un giorno viene fermato dalla polizia dopo aver tentato di rubare alcune bombolette spray in un magazzino. La notizia scuote i suoi genitori: Abbie cerca di essere comprensiva con Sebastian, mentre Ricky, in un accesso d’ira, determinata anche dallo stress e dalle pressioni disumanizzanti del lavoro da corriere, colpisce al volto Sebastian. La piccola Liza, estremamente matura e sensibile per la sua età, subisce pesantemente il clima di tensione familiare, ma tenta comunque di scuotere gli animi per cercare di tenere unita la famiglia. Per un giorno, aiuta il padre nelle sue consegne, sveltendo i tempi di lavoro. Il capo di Ricky, dopo aver ricevuto una lamentela da un cliente, viene a sapere che Ricky ha portato Liza con sé al lavoro, e lo ammonisce, intimandogli di non portare più estranei nel suo furgone. Un giorno Ricky viene aggredito pesantemente da tre giovani delinquenti che lo derubano della merce nel suo furgone e lo pestano a sangue. Il suo capo, cinico e arrivista, nonostante le precarie condizioni di salute di Ricky, gli telefona solo per informarlo che dovrà ripagare parte della merce rubata, scatenando così la reazione di Abbie, che inveisce contro la sfrontatezza del titolare della ditta. L’aggressione dà comunque modo a Ricky di riallacciare i rapporti con Sebastian, e la famiglia appare a questo punto l’unico punto saldo in un mondo di precarietà. Tuttavia, la condizione di pesante indebitamento porta Ricky, ancora contuso, e contro la volontà della sua famiglia, a riprendere il lavoro e a guidare il suo furgone verso nuove consegne.

Sorry We Missed You: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sorry We Missed You, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con il rispettivi ruoli:

Kris Hitchen: Ricky Turner

Debbie Honeywood: Abbie Turner

Rhys Stone: Sebastian “Seb” Turner

Katie Proctor: Liza Jane Turner

Streaming e tv

Dove vedere Sorry We Missed You in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 18 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.