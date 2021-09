Sorelle per sempre streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, giovedì 16 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Sorelle per sempre, film-tv che racconta un’incredibile storia vera. Una vicenda portata alla ribalta nazionale tra la fine degli anni Novanta ed i primi del Duemila. Una storia dolorosa, ma che si è conclusa nel migliore dei modi, grazie allo sforzo delle due famiglie coinvolte. Dietro la macchina da presa di Sorelle per sempre (il cui titolo originale era “Solo una madre”) c’è Andrea Porporati, regista e sceneggiatore che ha già lavorato a film-tv tratti da storie realmente accadute, come Faccia d’angelo. Dove vedere Sorelle per sempre in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 16 settembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Sorelle per sempre streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sorelle per sempre, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: una sola. Si tratta infatti di un film-tv e non una serie. La messa in onda, come detto, è prevista per oggi, giovedì 16 settembre 2021, alle ore 21,25. Quanto dura (durata)? 120 minuti. Alle 23,25 infatti spazio a Porta a Porta di Bruno Vespa.