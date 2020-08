Sorelle, le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1

Torna l’appuntamento settimanale con Sorelle, la fiction di Rai 1 in replica che ha preso il posto di The Resident 2. La fiction vede protagonista Anna Valle, che interpreta Chiara, un’avvocatessa di successo che ha dovuto lasciare Roma e la carriera per prendersi cura dei suoi nipoti, poiché sua sorella Elena è scomparsa nel nulla e la polizia teme che sia stata uccisa. La vita di Chiara cambia radicalmente, è costretta a mettere in pausa tutto ciò che la riguarda per tornare a Matera, dov’è nata, e scoprire cos’è successo alla sorella. Ma quali sono le anticipazioni della terza puntata di Sorelle, in onda martedì 4 agosto 2020 in replica su Rai 1?

Tutto su Sorelle: trama, cast, streaming

Sorelle, le anticipazioni della terza puntata

Precisazione: causa bassi ascolti, la serie tv questa sera manderà in onda due puntate. La prima ordinaria alle 21:25, la seconda a partire dalle 23:35. Ciò significa che su Rai 1 ci sarà una bella maratona e quindi la fiction finirà prima del previsto. Quelle in onda questa sera quindi sono la puntata tre e quattro. La trama: Chiara è convinta che Roberto sia innocente, così decide di restare a Matera perché vuole aiutarlo occupandosi della sua difesa, al tempo stesso però vuole far luce su quello che è accaduto a sua sorella e scoprire chi l’ha uccisa. Nicola Gambi è il principale sospettato sfuggito però alla polizia.

Il cast di Sorelle

L’uomo segue segretamente Chiara fino alle grotte di tufo dove le due sorelle erano solite giocare insieme da bambine. Dopo una colluttazione, Gambi viene arrestato e portato in commissariato dove confessa a Chiara la sua verità su Elena. Roberto intanto esce dal carcere e si stabilisce a Matera in attesa di processo. Tra lui e Chiara sembra essere tornata la fiamma del sentimento com’era accaduto in passato. Nel frattempo si delinea sempre più il quadro sulla morte di Elena..

Dove vedere in tv e in streaming Sorelle

Sorelle vi aspetta con la terza puntata questa sera, martedì 4 agosto 2020, in prima serata su Rai 1.

La trama di Sorelle: di cosa parla e chi è Chiara

Potrebbero interessarti Hellboy: trama, cast e trailer del film in onda su Sky Cinema Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della settima puntata | 4 agosto Sorelle, cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti