Sopravvissuti streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, lunedì 24 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Sopravvissuti, la nuova serie tv di Rai 1 diretta da Carmine Elia, una grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA). Si tratta di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano che sono stati guidati nella fase editoriale dalla headwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini. Dove vedere la quarta puntata di Sopravvissuti in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, lunedì 24 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1.

Sopravvissuti streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sopravvissuti, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda 12 episodi da 50 minuti ciascuno divisi in 6 puntate (2 episodi a puntata). La prima puntata andrà in onda lunedì 3 ottobre 2022; la sesta e ultima martedì 1 novembre 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):